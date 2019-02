Balcedo: “La causa se cae y Kreplak va a terminar preso”

| Publicado en Edición Impresa

El sindicalista platense Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay desde hace más de un año por lavado de dinero, tráfico de armas y contrabando, brindó una entrevista a un medio de ese país en la que cargó contra el juez platense Ernesto Kreplak, quien, aseguró “va a terminar preso”.

“Yo creo que voy a volver a mi país, pero ni siquiera extraditado. Creo que se va a caer la causa, que la van a decretar nula y que el juez Kreplak va a terminar preso, como otros tantos jueces federales. Esto ya pasó con Oyarbide”, dijo el ex titular del gremio Soeme al canal 10 de Uruguay desde su casa en Piriápolis, donde está con régimen de detención domiciliaria.

Balcedo relató cómo se sucedieron los hechos que determinaron su captura en Uruguay y el pedido de extradición desde Argentina. “Hay un comisario de acá que le dijo al juez de Argentina que cuando yo volví en el avión (a Uruguay) había bajado con tres paraguayos que le comentaron a la policía aeronáutica que me quería fugar a Paraguay. Cosa que obviamente es mentira. Arrancaron con esa mentira y con eso justificó el juez (Ernesto) Kreplak un pedido de captura internacional para que yo fuera extraditado a la Argentina cuando está claro que si él me hubiera querido a mí y a mi mujer en Argentina nos hubiera tenido la semana anterior”, sostuvo.

Se definió a sí mismo como “un ingeniero empresario devenido en sindicalista”, y explicó su actividad gremial: “Era el sindicato que fundó mi papá hace 60 y pico de años y me parecía a mí que el presidente tenía que ser alguien que no tuviera ningún otro tipo de interés que el de ayudar a sus compañeros”.

Cuando le preguntaron si no ganó plata con su labor de sindicalista, Balcedo respondió: “A los 32 años tenía un patrimonio de casi 15 millones de dólares. ¿O cómo se hizo Punta del Este y las casas que vemos? ¿Todo con plata declarada en Argentina? No, mucha de la plata es negra, plata que no pagó impuestos. Uruguay en esto estaba de acuerdo”.