Mauricio Dayub: “Si te lo dicen no es teatro, si te lo muestran tampoco: es teatro si te lo hacen imaginar”

Bajo la dirección de César Brie, el actor y director protagoniza “El equilibrista”, un unipersonal de monólogos con objetos

El actor y director Mauricio Dayub protagoniza “El equilibrista”, un unipersonal dirigido por César Brie, en el que narra historias familiares a través de monólogos y el uso de objetos diseñados especialmente para la puesta, con la intención de que el espectador “construya su propia historia a partir de lo que ve”.

“Si te lo dicen no es teatro, si te lo muestran no es teatro, si te lo cuentan no es teatro, es teatro si te lo hacen imaginar. Busqué que la imaginación del espectador esté activa y si lograba esto yo me podía autodefinir y lograr una identidad. Ser el arquitecto de mi propio estilo”, expresó el también dramaturgo y productor.

Con potencia escénica, Dayub logra el equilibrio entre la emoción y el humor en una pieza autorreferencial que se puede ver todos los martes a las 21 en el Chacarerean Teatre.

“Los cuatro monólogos estaban escritos por separado, me junté con los otros autores, Patricio Abadi y Mariano Saba, y fuimos emparentando los que elegí teniendo en cuenta que los podía asumir bien y luego empecé a darles una continuidad. Pensaba que un espectáculo con monólogos bien actuados no era suficiente”, contó el actor que ya lleva nueve años al frente de la exitosa “Toc Toc”.

“Además sentí que estos personajes podían ser parte de mi familia. Lo que va sucediendo tiene que ver con cosas que nos pasan a todos, con la dignidad, con el desarrollo, con los valores, con las oportunidades o con la postergación”, agregó el intérprete de títulos como “El amateur”, “Consentidos” y “Guapas”.

“Al principio tenía la idea de hacer un espectáculo con tres autores y tres directores para que hubiera tres estilos distintos. La idea general parece ser que el unipersonal es una reducción de costos y de esfuerzo y yo creo lo contrario; para mí el unipersonal es uno que se tiene que multiplicar por muchos y quería sacarle de la cabeza al público que solo era ir a ver una persona que habla y en cambio quería ofrecer algo que tuviera mucha construcción”, contó el intérprete sobre la génesis de la propuesta.

Y se refirió a la experiencia de trabajar bajo las órdenes de César Brie. “Con él trabajé distinto a como se trabaja hoy con un director. Hace años que veo que tienen el rol de psicólogos de los actores, entonces decidí aprender y ensayar toda la obra solo y cuando llegó Brie le dije que quería que trabaje como director, ya que había logrado la seguridad que necesitaba como actor. Fue un encuentro muy mágico. Al principio quería que dirija el último monólogo y a los diez días de trabajar juntos le dije que dirija toda la obra”.

“Tal vez el hecho de tener envasado al vacío a mi actor por los nueve años de ‘Toc Toc’ me hizo destapar ese frasco y hacer esta obra sin presión”

En relación al costado autorreferencial que propone “El equilibrista”, Dayub sostuvo que “todo lo que sucede entre cada monólogo son cosas que escribía a la madrugada cuando me despertaba durante la noche. Tengo un cuadernito al lado de mi cama con una birome y me despierto pensando en algo que estuvo dando vueltas durante el día y a la madrugada termino de tamizar esas ideas. Sabía que iba a compartir algo íntimo y personal pero nunca pensé que iba a tener tanta llegada”.

Y sostuvo que, quizás, su participación en el fenómeno “Toc Toc” haya tenido algo que ver con la génesis de esta pieza. “Tal vez el hecho de tener envasado al vacío a mi actor por los nueve años de ‘Toc Toc’ me hizo destapar ese frasco y por tener esa obra en cartel pude hacer esta con un perfil bajo, sin presión. Entonces iba poniendo todo lo que me gustaba. La hice para mí. De hecho parte de la unión con César era ir a la ferretería para ver qué necesitábamos para cada objeto de la obra. Todo dentro del rango del trabajo creativo y respondiendo a las reglas del teatro”.

Dayub no duda en definir al trabajo que realizó con Brie como de “arquitectos del teatro”. “Siempre trabajé mucho con objetos, soy un actor de ‘chichiruchos’, en todas mis obras los uso. En general para los directores esto es una dificultad, en cambio, para César cuando traía un objeto él le aportaba más significado. Salía de ensayar y me iba a la ferretería a buscar cosas que pudieran sumar”.

A la hora de definir “equilibrio”, Dayub escoge preciso las palabras. “Es animarse y arriesgar con conocimiento, con búsqueda, con un trabajo previo, no tirarse por tirarse a ver qué pasa. Para llegar al equilibrio hay que pasar por el desequilibrio”, manifestó y contó qué desafío le propuso este proyecto: “Fue demostrarme que se podía y también a muchos otros que tienen posibilidades y que no creen que se puede”.