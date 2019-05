Moreno, muy duro con Cristina y Grabois

| Publicado en Edición Impresa

El ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, blanqueó ayer sus diferencias con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien cuestionó duramente por “no poner las manos en el fuego por los compañeros”, pero también le pegó al dirigente cercano al papa Francisco, Juan Grabois, a quien calificó de soberbio.

En una entrevista a a una FM, el ex funcionario descartó unirse nuevamente a Cristina a menos que ella pida “perdón en general”. Explicó: “Si te equivocás, pedí perdón, ¿cómo no vas a perdonar? Pero primero tenemos que reconocer que nos equivocamos. Esa declaración (de no poner las manos en el fuego) fue desafortunada”. Sobre Grabois, dijo: “Este chiquito tiene que dejar de ser ortiva y señalar con el dedo, además de decir esas estupideces que dice”. Y agregó: “Siempre esa soberbia de los progres que le quieren explicar a los peronistas lo que está bien y lo que está mal”.