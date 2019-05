Los 9 beneficios de la vegetación urbana y el desafío de la Ciudad

| Publicado en Edición Impresa

Un árbol grande puede absorber hasta 150 kg de CO2 al año. La ubicación estratégica de los árboles en las ciudades puede aportar a enfriar el aire entre 2 y 8 grados. Vivir cerca de espacios verdes urbanos puede ayudar a disminuir la tensión arterial alta y el estrés. Los árboles maduros regulan el flujo del agua y desempeñan un papel clave en la prevención de inundaciones. La correcta disposición de los árboles alrededor de los edificios puede reducir la necesidad de aire acondicionado en un 30% y las facturas de calefacción entre un 20 y un 50%. La planificación de paisajes urbanos con árboles puede aumentar el valor de una propiedad en un 20% y atraer turismo y negocios.

Son solamente algunos de los beneficios de un arbolado urbano importante, planificado, bien conservado. Entonces surgen preguntas: ¿Qué ocurre en nuestra ciudad con los ejemplares que se perdieron por las tormentas severas? ¿Qué sucede con las decenas de ejemplares secos o con enfermedades terminales que siguen en pie en veredas, plazas y parques? ¿Hay un plan de reforestación y forestación en marcha o (al menos) en estudio?

El espíritu fundacional

“Es preciso retomar los cánones exitosos de La Plata fundacional. Ello requiere, hoy en día, de potenciar nuevos tipos de espacios verdes y de áreas azules en la Región -apuntan especialistas de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales-. Nuestra ciudad desarrolló durante todo el siglo XX, y de acuerdo a los tiempos forestales, su modelo verde fundacional. Pero ese modelo no se respetó durante su creciente expansión urbanística desbordada (desde fines del siglo XX hasta la actualidad)”, puntualizó el ingeniero agrónomo Alfredo Benassi, director de la Unidad Promocional de Investigación y Desarrollo en Ingeniería del Paisaje (UPID-IP) de la unidad académica de 60 y 119.

A los (enormes cinco) beneficios de los árboles urbanos ya citados, la organización Centro Basura Cero añade: absorben gases contaminantes como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono y óxidos de sulfuro, así como partículas finas (de polvo, suciedad o humo del aire); juegan un papel importante en el aumento de la biodiversidad urbana; pueden contribuir al aumento de la seguridad alimentaria y nutricional. Y puntualiza que “la FAO (organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura) afirma que una ciudad con una infraestructura verde bien planificada y bien manejada se vuelve más resistente y sostenible. A lo largo de su vida, los árboles pueden proporcionar un paquete de beneficios que vale hasta tres veces más que la inversión en plantación y cuidado”.

Los especialistas de la Facultad de Agronomía proponen -además, claro está, de realizar un censo y una planificación adecuada para poner en valor el arbolado del casco urbano- enriquecerlo “con nuevas entidades verdes inundables periurbanas (grandes parques) y con veredas verdes porosas en la ciudad compacta”. Y aseveran que “es concurrente a estos propósitos el creciente aporte de las tecnologías verdes, emergentes del paisajismo sobre losas y muros en edificios”.

El árbol devuelve por tres

Hay que empezar por el principio, suele decirse. Para ello, los expertos Benassi y Pablo Frangi se preguntan: “¿Cuántos árboles hay en la Ciudad y en qué estado se encuentran?”. Y responden: “No se sabe”.

Las autoridades locales informaron, tras la tormenta del 1º de marzo pasado, de la caída de unos 500 árboles y grandes ramas durante el violento evento climático.

En anteriores fenómenos se perdieron varias decenas más. Si se les suman aquellos que murieron de viejos y que, como se indicó, padecen enfermedades terminales, se cae fácilmente en la cuenta de que la Ciudad que todos los visitantes admiran por su patrimonio verde no cuenta hoy con un plan serio de reforestación y tampoco de plantación de nuevos ejemplares.

Desde las aulas de la universidad avisan que eso se llama “falta de gestión” de un patrimonio que definen como “invalorable”.

Vale la pena retomar el aleccionador párrafo del trabajo de Centro Basura Cero que asegura que a lo largo de su vida los árboles nos brindan un montón de beneficios que multiplican por 3 el costo de su plantación y mantenimiento.

Otro tema de especial cuidado es el de las podas. Con muchas experiencias y saberes sobre sus espaldas, los ingenieros agrónomos disparan que en nuestra ciudad “se hacen mutilaciones, no podas”.

Y explican que una poda mal hecha provoca “el ingreso de agentes dañinos por una mala cicatrización de las ramas grandes; estos le generan al árbol enfermedades y ahuecamientos, además del crecimiento de ramas nuevas frágiles y con una débil inserción”.

“La Plata es reconocida por su frondosa arboleda. No hay visitante que no quede deslumbrado por su variedad de ejemplares. Los árboles nos dan calidad de vida. El verde en general nos la brinda. No obstante, eso parece no valorarse. Como si el verde se redujese a algo meramente decorativo”, resaltan.