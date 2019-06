Fernández: “La economía se encuentra en default encubierto”

| Publicado en Edición Impresa

El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, consideró ayer que la economía se encuentra en un “default encubierto” y aseguró que si el Fondo Monetario Internacional “no hubiera asistido a la Argentina, no se podría haber pagado nada porque el país no exporta”.

“Vamos por mal camino, porque el contexto económico es preocupante”, sostuvo Fernández que le dijo el jueves a los representantes del FMI en la reunión que mantuvo con directivos de ese organismo internacional.

En declaraciones a radio Mitre, expresó que el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, el cordobés Alejandro Werner, es “un hombre sensato que escuchó atentamente” sus inquietudes.

“Tenemos un default encubierto, si el fondo no nos hubiera socorrido no teníamos forma de pagar esta deuda”, destacó el ex jefe de Gabinete del kirchnerismo.

Consultado sobre las consideraciones de la directora del FMI, Christine Lagarde, quien coincidió con el presidente Mauricio Macri en que hay una “recuperación económica” en el país, Fernández se preguntó: “¿Qué es lo que observa?”.

“Creció la pobreza, bajó el empleo, no se logró el déficit cero. Me doy cuenta de que es una decisión de financiar a Macri, no a la Argentina, y lo dice el mismo Macri, pero a la vez están poniendo en serio riesgo la recuperación”, manifestó.

En ese sentido, dijo no entender “como violan el artículo sexto de la carta del FMI, que impide financiar para fuga de capital”.

RESPALDO MISIONERO

Fernández recibió en Misiones el respaldo político por parte del gobernador Carlos Rovira y fue recibido por el gobernador de esta provincia, Hugo Passalacqua y el mandatario electo Oscar Herera Aguad. Además participó de un acto con 76 intendentes electos.