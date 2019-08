Ya al rojo vivo, la economía global paga los platos rotos de la guerra entre China y EE UU

Las subas de aranceles que cada potencia le impuso a la otra hicieron tambalear a los mercados. Argentina también sufrió el impacto

El recrudecimiento de la guerra comercial entre China y Estados Unidos impactó de lleno ayer en los mercados internacionales y también en la Argentina, donde cayeron los bonos y las acciones. La cotización de las empresas líderes del mercado local cayó casi 5%, medida por el índice S&P Merval, que cerró en los 26.585,97 puntos.

Aunque todas evidenciaron bajas, las más castigadas del panel principal fueron las acciones de los bancos, como el Macro (-8,28%) y el Galicia (-7,78%).

“El Merval perforó el nivel critico de los 27.000 puntos, y confirmó el peor escenario” previsto por los analistas, que ahora ven posible que alcance en los próximos días el piso de los 25.000 puntos, consideraron desde la Sociedad de Bolsa Rava.

“Fue todo como consecuencia de las nuevas medidas que tomó China contra los EE UU. Es que el gigante asiático decidió subir los aranceles a productos norteamericanos a partir del 1 de septiembre y, ni lento, ni perezoso, el presidente Trump ordenó a las empresas estadounidenses que dejen de fabricar en China, lo que volvió a intensificar la guerra comercial entre ambos países”, agregaron.

Ahondaron en que “nuestro mercado ya venia mal por el resultado electoral de las PASO y lo que hizo la noticia de China fue acelerar el sesgo bajista de acciones y bonos”, expresaron.

En el caso de los títulos públicos “se notó una liquidación a mansalva”, indicó el analista financiero Eduardo Fernández. Fue el caso del Bonar 24 (AY24D), que registró un retroceso de 7,47%, entre los más golpeados.

Afuera, las ADR de acciones argentinas que cotizan en Nueva York perdieron hasta 7%, con los bancos como los más afectados también, en un día negro para Wall Street.

El Dow Jones Industriales, su principal indicador, cayó 622,60 puntos, 2,37%, y quedó en 25.630,52 puntos; el S&P mermó 2,59%; y el tecnológico Nasdaq se precipitó 3%.

Asimismo, la decisión de China de aumentar e imponer nuevos aranceles a productos estadounidenses impactó de lleno en la soja, la cual cayó en torno a los US$ 5 en el mercado de Chicago.

El contrato de septiembre de la oleaginosa cayó 1,48% (US$ 4,68) hasta US$ 309,84 la tonelada, a la vez que el de noviembre lo hizo por 1,41% (US$ 4,50) para concluir la jornada a US$ 314,71 la tonelada.

Los fundamentos de las caídas generalizadas radicaron en la decisión de China de imponer nuevos aranceles y aumentar los ya establecidos a productos procedentes de Estados Unidos por US$ 75.000 millones a partir de septiembre, misma fecha en la cual entrarán en vigencia gravámenes a la importación de productos chinos impuesto por el país norteamericano equivalentes a US$ 300.000 millones.

En el mercado de divisas local, el dólar cerró ligeramente hacia arriba, en $57,307 para la venta al público, siete centavos más que el jueves, prácticamente sin cambios respecto de hace una semana.

En tanto, en el segmento mayorista el dólar cerró a $54,95/55,15, seis centavos arriba de los valores anotados en el final del jueves.

De esta forma, la divisa estadounidense mayorista acumuló en la semana terminada una suba de sólo quince centavos con relación al cierre del viernes pasado.

La guerra en números

En medio de la pelea con China, Trump emitió en mensaje por Twitter que sacudió aún más al mundo del comercio y las finanzas. “Las enormes cantidades de dinero hechas y robadas por China de los Estados Unidos, año tras año, durante décadas, deberán detenerse. Se ordena a nuestras grandes compañías estadounidenses que comiencen inmediatamente a buscar una alternativa a China”, escribió el jefe de la Casa Blanca. Y agregó: “A partir del 1 de octubre, los 250 mil millones de dólares de bienes y productos procedentes de China, que actualmente están gravados con un 25 por ciento, estarán gravados con un 30 por ciento. Además, los 300 mil millones de dólares restantes de bienes y productos procedentes de China, que estaban sujetos a impuestos a partir del 1 de septiembre al 10 por ciento, ahora tributarán al 15 por ciento”.

Los chinos también resolvieron incluir entre los aranceles la reanudación de tarifas adicionales del 25% o del 5% a los vehículos importados y componentes de fabricación estadounidense a partir del próximo 15 de diciembre. La medida busca impactar en el sector automotriz estadounidense, clave para este país, y se suma otra tomada a principios de este mes que suspende las compras de productos agrícolas de Estados Unidos.