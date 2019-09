Se calentó Milito

Se mostró molesto con la prensa que dijo que “improvisó” en La Boca. Igual reconoció errores y habló del mal momento del equipo

En Estudiantes últimamente se enojan todos: jugadores, dirigentes, hinchas y, ahora, el entrenador. Gabriel Milito, ayer en la conferencia de prensa que ofreció en la sala de prensa del Estadio Ciudad de La Plata mostró su costado más combativo al quejarse de algunos comentarios de la prensa en relación a los cambios realizados la semana pasada en la previa del partido contra Boca.

Milito se mostró firme y contó que “es mentira y es falso que con Boca jugamos de una manera que no habíamos entrenado. Los medios dijeron eso y no es así. Acá todo se trabaja y se entrena, después las cosas pueden salir o no. Si mienten, la gente puede malinterpretar. Yo me hago cargo de lo que hago y lo que digo. Nunca salimos a improvisar. A todos los rivales les dedico el mismo tiempo, porque a todos respeto de la misma manera”.

El punto de inflexión fueron los cambios que realizó para el encuentro del domingo. En la mayoría de los entrenamientos en los cuales hizo tácticos o prácticas de fútbol, lo hizo con línea de cinco defensores. Al menos eso fue lo que dejaron trascender jugadores y allegados. La duda, en la previa del partido, era si jugaba Diego García o Nahuel Estévez. Pero el sábado se inclinó por la defensa de cuatro jugadores , con Nazareno Colombo y sin Juan Fuentes.

La prensa remarcó que el equipo en cancha no era ninguno de los que se barajaron en las dos semanas. No se habló de “improvisación” sino de sorpresa. Y con la derrota, tras un gol a los 3 minutos, la crítica de los hinchas fue inmediata. La crítica fue por los cambios contantes. Nadie puso en duda su compromiso laboral.

“Sea cual sea el esquema será un esquema que se entrenó. Podemos ganar o perder pero trabajamos, con aciertos y errores. Es falso que nosotros no trabajamos, es una información equivocada. Hay que informar bien, porque no salimos a jugar un partido sin antes haberlo trabajado. Tengo miles de defectos pero no voy a improvisar a cancha de Boca”, cerró su defensa ante la prensa respecto al dibujo táctica utilizado en la Bombonera.

“Estamos en un mal momento”

En relación al presente del equipo, que atraviesa una crisis futbolística con tres derrotas en fila y cuatro partidos perdidos en seis jornadas, el entrenador de Estudiantes aseguró: “Reconocemos que pasamos un mal momento y confiamos en salir adelante. Es un partido complicado que debemos sacar adelante y para eso sigo trabajando cada día y creyendo en los jugadores, porque siempre me demostraron que pueden sobreponerse”.

El plantel Pincha se entrenó con mucho optimismo en la semana. Los jugadores entendieron la necesidad de sumar tres puntos y el valor que tiene el triunfo ante Patronato, a esta altura un rival directo en la lucha por no descender.

“El tema de la personalidad no lo pongo en duda, porque este plantel me la demostró. No podemos caer en la trampa que si perdemos está todo mal y si ganamos está todo bien”, aseveró en conferencia de prensa tras la práctica matutina en el predio de 25 y 32.

Más adelante remarcó que “con Boca está claro y lo reconocemos que no nos salió el partido que esperábamos, pero en los juegos anteriores mi análisis es diferente y estoy convencido que las cosas no se hicieron mal”.

Estudiantes todavía está sufriendo el partido que se le escapó en Mendoza ante Godoy Cruz, luego de estar 1-0 arriba al término del primer tiempo. Luego de esa derrota cayó como local ante Vélez y luego ante Xeneize.

Al opinar sobre el respaldo del presidente Juan Sebastián Verón, que dijo que el proyecto de Milito estaba por encima de cualquier tipo de resultado, afirmó que “nuestra relación es muy buena y permanente. Él siempre está con nosotros, ve como trabajamos, sabe lo que pensamos. Siento su respaldo y el de todo el club pero ahora que su apoyo fue público se lo agradezco también públicamente”.

Sin Ángel González ni Pellegrini ¿otra vez lesionado?

El técnico confirmó la baja de González por la lesión en el psoas derecho (ver aparte) y anticipó que manejan “distintas opciones. Pueden ser Gastón (Fernández), Mateo Retegui o Edwar López. Todas son opciones posibles”.

El entrenador también descartó el regreso de Matías Pellegrini, quien deberá aguardar al menos una semana más y señaló que esta semana se entrenó con el primer equipo el juvenil Darío Sarmiento, categoría 2003, y tiene posibilidades de estar entre los concentrados.

Por último hizo referencia a los goles que viene recibiendo el equipo en los primeros minutos y remarcó que “venimos hablando de todo lo que nos pasa. Con Vélez y Boca tuvimos que revertir resultados negativos de entrada y eso complica, y condiciona. Tenemos que corregirlo”.

