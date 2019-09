VIDEO.- La conmoción de los vecinos donde el policía disparó a mansalva contra su ex y la madre

Un oficial de la bonaerense hirió a tres mujeres y una niña. Los tiros ocurrieron en 83 entre 12 y 12 bis y en 72 entre 2 y 3

Un oficial de la policía bonaerense hirió a balazos a su ex pareja, a la madre de ésta, a una vecina y a una niña de 12 años en un raid violento en el que atacó a balazos el frente de dos casas en Villa Elvira tras lo cual se escapó y horas después se entregó en la comisaría.

Todas las víctimas sufrieron lesiones leves y fueron trasladadas en ambulancias del Same a centros asistenciales, mientras que el detenido, identificado como Maximiliano Godoy (27), un oficial de la Unidad Táctica Operativa de Infantería (UTOI) de La Matanza, quedó a disposición del fiscal de La Plata Alvaro Garganta.

EL DIA recorrió esta mañana las zonas donde ocurrieron las ráfagas de tiros para dialogar con los vecinos, que aún continuaban conmovidos por el terrible episodio."Estamos impactados por lo que hizo el policía, más aún un caso de violencia contra las mujeres", expresó una mujer.

Otro relató en primera persona los instantes posteriores a los hechos. "Escuchamos los ruidos y después vimos a la mujer y la nena heridas, no entendíamos lo que había pasado y en ese momento tampoco la gravedad".

Agustina, hermana de la ex pareja del policía, expresó: "Están mejor y en la misma la sala. Pero unos días unos días mas van a estar. Mi hermana es muy reservada y no cuenta mucho de su vida personal, ella vive sola y nosotros no nos metemos en su vida”

La mujer agregó que "sabíamos que él era una persona celosa pero de ahí a que te baleen hay un abismo. Nadie puede esperar algo así".

"Mi papá es el que se está ocupando sobre las cuestiones judiciales. Es un momento terrible", dijo aún conmovida por la situación.

EL HECHO

Como se informó desde ayer, todo comenzó cerca de las 21 de anoche, cuando el oficial Godoy concurrió en su Chevrolet Corsa al domicilio de su ex pareja, situado en la calle 83, entre 12 y 12 bis de la capital de Buenos Aires, y efectuó ocho balazos contra el frente.

Como consecuencia de los disparos resultó herida la ex pareja de Godoy, identificada como Sabrina Belmonte (27), y una vecina, Lara Zacariño (29), quien recibió un balazo cuando al escuchar gritos salió a la calle a ver qué sucedía, explicaron las fuentes.

Tras ese ataque, el agresor fue hasta la casa de la madre de su ex pareja, situada en la calle 72, entre 2 y 3, donde volvió a disparar, y a raíz de la agresión fue herida Maira González (47), mamá de Belmonte, y una niña de 12 años que también estaba en la casa.

Allegados a la familia de las víctima aseguraron a los investigadores que Godoy planificó un ataque contra su ex pareja y su familia.

El lunes a la madrugada, horas después de los ataques, el policía se entregó en la comisaria 8va. de La Plata, mientras que su vehículo Chevrolet Corsa blanco fue hallado abandonado cerca de su domicilio, en las calles 519 y 167, de Melchor Romero, con el capot prendido fuego.

Al entregarse a la policía, Godoy aportó su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros y un cargador con cinco proyectiles.

En tanto, de manera inmediata, la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso la desafectación del oficial de la fuerza.