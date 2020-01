Los chats entre el juez y la perito después del presunto ataque: “Te fuiste cariñosa”

La grave denuncia que formuló el miércoles la médica perito judicial Emma Virginia Creimer (50) contra el juez civil y comercial 6 de La Plata Juan José De Oliveira por presunto abuso sexual y lesiones, sumó en las últimas horas nuevos elementos.

Según informó Darío Saldaño, el abogado que patrocina a la denunciante, diplomada en Psicología Jurídica y Forense, “el cuerpo médico corroboró las lesiones y las Psicólogas dieron cuenta de un cuadro de estrés post traumático” en Creimer.

Fue ella misma quien reveló el caso en una entrevista que dio a Chiche Gelblung la semana pasada, pero ahora ya está en curso la causa por presunto “abuso sexual simple y lesiones”, tras la denuncia ante el gabinete de Delitos Sexuales de la DDI.

Saldaño presentó “el reconocimiento médico que le hicieron a Creimer en el hospital Rossi por las lesiones que sufrió cuando (el acusado) intentó arrancarle la ropa, algunas marcas de sujeción y aportó testigos con los que ella habló inmediatamente después del hecho”. Se incorporaron, además, los chats de WhatsApp en los que De Oliveira presuntamente “trató de explicar” lo que sucedió el 3 de enero pasado.

Según Creimer, ese mismo día el acusado le “mandó un mensaje como si nada hubiera pasado, donde me decía que le había encantado que fuera y que era avasallante, a lo que yo le contesté (sic) ‘jamás vuelvas a hablarme, te dije que no en varias oportunidades y no me hiciste caso, no te quiero ver nunca más ni saber de vos’”.

En la denuncia figura el texto de la respuesta: “Me contesta (sic) ‘me estás diciendo enserio’ y yo le contesté que si, a lo que él contestó (sic) ‘la verdad me sorprendés, me dijiste que no y frené, te respeto en serio, estoy sorprendido. Fui muy respetuoso, lamento si no lo sentiste así, es más te fuiste muy cariñosa, me dejás helado’”.

En ese intercambio de mensajes, el juez, que es hijo del subprocurador de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, Juan Ángel De Oliveira, le ofreció a Creimer “puedo llamarte, mandame a la mierda después, pero dejame hablarte”, propuesta que la mujer rechazó de plano con un tajante: “Me llamás y te denuncio”.

La denunciante ya aportó estas conversaciones, mientras la Justicia define quién se hará cargo de la instrucción de la causa. Por el momento en que habrían ocurrido los hechos, le corresponde al fiscal Marcelo Martini (UFI 3), pero el particular damnificado pretende que recaiga en la fiscalía especializada en violencia de género, cuya titular es Mariana Ruffino.

Según la exposición, el incidente comenzó con un mensaje de WhatsApp que el acusado le habría enviado a Creimer mientras ella esperaba a que la grúa pasara a buscar su camioneta, varada en el centro de City Bell. Apuntó la mujer que se conocían desde hace “15 años”, por haber trabajado en el ministerio público. El se habría ofrecido a llevarla a la concesionaria, pero en el taller le resolvieron el problema antes de que llegara el acusado. “Por una cuestión de amabilidad por el gesto que había tenido”, declaró la perito, ella le propuso pasar por su casa para tomar mate. “Habían pasado muchos años sin que yo lo viera”, contó, y el contacto “era únicamente a través de WhatsApp”. De Oliveira sabía que “yo me había divorciado en 2018 y que pasaba por reiterados momentos de tristeza”, recordó, y él le “había contado que se había separado de su mujer”.

Detalló la profesional que llegó a la casa de De Oliveira (en La Loma) poco antes de las 6 de la tarde y lo esperó unos minutos, hasta que él se presentó y la hizo pasar, aclarándole que “estaba solo”. Relató luego que el acusado preparó mate en la cocina, y se sentaron a charlar, “particularmente sobre trabajo”, hasta que “él cambió la conversación” hacia cuestiones personales. También alteró “el lenguaje gestual, se cruzó de pierna, empezó a sonreírse sin motivo aparente y me dijo que no podía ofrecerme una relación estable”, comentario que ella consideró “absolutamente bizarro”. Y siguió: “Le contesté que no estaba buscando ninguna relación con él (...); mientras me decía ´estás ahí sentada enfrente mío con tan poca ropa que me generás cosas, mirá cómo me estoy poniendo´”.

Según Creimer, el acusado estaba cruzado de piernas “con las manos tapando sus genitales. Entonces, me levanté y le dije ´bueno Juan me parece que no tenemos nada más que hablar, me tengo que ir’. Cuando me paré y me di vuelta me agarró de atrás de la cintura, me giró y me empezó a besar en la boca y en la cara mientras yo trataba de empujarlo y sacármelo de encima”.

Le repetía, aseguró la mujer, que “no, que estaba equivocado, pero él no me soltaba y me empujaba (...) mientras trataba de sacarme la ropa, metiéndome la mano debajo del top”. Describió Creimer un forcejeo en el que el acusado la empujó hacia una habitación, al tiempo que le agarró “el bretel izquierdo del top sin dejar de manosearme todo el cuerpo; me agarraba de los glúteos, de los pechos”, hasta que ella quedó contra una puerta -aseguró-, se sujetó del marco y logró “girarme, soltarme” y escapar hacia la salida.

El defensor de De Oliveira, Julio Beley, dijo que aguarda conocer los detalles de la denuncia para responderla judicialmente.