Cuadra, a un paso

Pablo Maximiliano Cuadra no tiene las características futbolísticas del “hombre-gol” buscado por la dirigencia de Gimnasia, a pedido de Diego Maradona, para continuar dándole forma al nuevo Lobo, modelo 2020, que en el resto de la temporada buscará asegurar la permanencia en Primera, aunque tras el análisis del presente cuadro de situación, y tras frustrarse las incorporaciones de jugadores como Fernando Márquez y Hernán Barcos, se aceptó la variante, así que hoy estará llegando a La Plata para someterse a la revisión médica y quedar afectado al plantel que completará la primera etapa de la preparación en Estancia Chica.

Cuadra, de 24 años, llegará procedente de Racing, club al que regresó tras una experiencia en Unión de Santa Fe y donde no fue incluido en el plantel que diariamente se entrena bajo la conducción de Sebastián Beccacece, razón por la cual está cumpliendo una rutina personalizada para no perder el ritmo ni la capacidad física. Las partes llegaron a un acuerdo y por lo que se dejó trascender en la víspera, todo parece dispuesto para que hoy mismo el delantero firme la documentación que le permita sumarse al conjunto albiazul que en pocas horas más se trasladará al predio deportivo que la AFA posee en Ezeiza para completar la preparación.

En estos términos, Gimnasia sumará el quinto refuerzo en el actual receso, pues ya están entrenándose con el plantel Harrinson Mancilla, Jonathan Agudelo, Matías Pérez García y Jorge Broun, y siguiendo las directivas del cuerpo técnico, los negociadores del club avanzarán ahora en dirección a un marcador central con la experiencia suficiente como para ordenar una defensa que no ha podido ordenarse en lo que va del campeonato oficial de Primera. El hermetismo es absoluto, y en principio el jugador buscado es Paolo Goltz, con chances en Boca con Gustavo Alfaro y “en la lucha” desde que el entrenador es Miguel Ángel Russo.

Volviendo a Maximiliano Cuadra, es un jugador promovido al primer equipo de la Academia en 2016 por Facundo Sava, y aunque creció como una de las grandes promesas surgidas de las divisiones inferiores, de repente perdió protagonismo y su alejamiento, para sumar minutos en otro equipo, resultó una consecuencia lógica. Gimnasia lo tuvo en carpeta junto a Brian Mansilla, quien en definitiva se incorporó, pero las vueltas del mercado de los pases lo hizo desembarcar en Unión de Santa Fe, a pedido de Leonardo Madelón, quien terminó quitándole el protagonismo que le aseguró en una primera etapa.

El regreso a Avellaneda fue inevitable, aunque no en los términos imaginados. No fue convocado para ser parte del plantel que comenzó la pretemporada con Beccacece como entrenador, así que debió entrenarse en forma particular, a la espera de encontrar un nuevo equipo. Pudo ser Argentinos Juniors, en parte de pago de la ficha de Gabriel Hauche, aunque la transferencia no se concretó, y esto no hizo más que favorecer las necesidades del Lobo, que terminó brindándole la pista de aterrizaje que necesitaba para reimpulsar su carrera.

Cuadra, seguro, podrá incorporarse al plantel albiazul en la segunda etapa de la pretemporada, diagramada en el predio deportivo que la AFA posee en Ezeiza y que comenzará con un ensayo frente a Lanús, segundo después del amistoso cumplido el sábado en Abasto, a puertas cerradas, frente a Almirante Brown. Con la urgencia del caso, pues el reinicio de la competencia oficial ya asoma en el horizonte, y el partido de la fecha 17 de la Superliga, contra Vélez, en el Bosque, será clave para alimentar la esperanza de los Triperos.

Gimnasia inició la preparación con Harrinson Mancilla, Jonathan Agudelo y Matías Pérez García en el día a día, bajo la conducción de Sebastián Méndez ante las reiteradas ausencias de Maradona, y la semana pasada sumó a Jorge Broun, el arquero que se fue a buscar luego de la baja de Alexis Martín Arias, quien perdió el puesto a manos de Nelson Insfrán, contra Banfield y Central Córdoba. Las negociaciones parecieron estancarse, hasta que el fin de semana se hizo conocer la marcada evolución por el pase de Maximiliano Cuadra.

a puertas abiertas

El plantel Tripero reanudará hoy los entrenamientos en Estancia Chica, desde las 10:00, y al contrario de lo que ha venido ocurriendo en la actual pretemporada, la práctica será a puertas abiertas.