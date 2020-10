“Trabajé y mucho para llegar a estar entre los diez mejores”

Después de llegar a semifinales de Roland Garros (perdió con Rafa Nadal) y posicionarse por primera vez en el Top-10 del ranking (aparece octavo), Diego Schwartzman se tomó una semana de “vacaciones” con su novia (Eugenia De Martino, 25 años, modelo y actriz) que lo acompañó durante la gira europea. Ambos, en compañía del cuerpo técnico del Peque (el entrenador Juan Ignacio Chela y el preparador físico Martiniano Orazi) visitaron las instalaciones del Disney París.

En la página oficial de la ATP, Schwartzman realizó declaraciones sobre su actual momento tenístico. “Había tenido buenos torneos de Grand Slam y cuando arranqué el año me preguntaba cuál era la diferencia para entrar al Top-10. Era ganarle a los mejores cinco, cuando no podía. En Roma y en Roland Garros lo hice. Por eso estoy por primera vez entre los diez primeros”, señaló el Peque después de su actuación en París.

“Era lo que no había podido hacer hace tres años y tuve un plus en esos partidos. Ahora quiero seguir mejorando y mantenerme en este lugar”, agregó.

A sus 28 años se unió al ruso Andrey Rublev (22) como “debutantes” en el Top-10 esta semana. El argentino demostró un gran rendimiento en el polvo de ladrillo como el hecho de llegar a su primera final de Masters 1000 en Roma, donde derrotó a Rafa Nadal en cuartos de final. Poco después, llegó a sus primeras semifinales de un Grand Slam en París, donde superó al austríaco Dominic Thiem.

“Es un logro muy importante, un gran disfrute interno, de mi equipo y de la gente que está conmigo desde hace muchos años que ven los esfuerzos del día a día, más allá de que hago lo que me gusta y no tengo nada de qué quejarme”, dijo.

Y agregó que “vengo luchando por esto hace mucho tiempo, por llegar a esta instancia y era el paso que me faltaba para terminar de cumplir un objetivo enorme que tenía que era entrar entre los diez mejores del mundo.

“Estoy muy feliz y lo dimensiono, pero al buscarlo tanto siento que en el fondo me lo merecía y terminó saliendo: había tenido ocasiones y momentos en los que jugaba instancias importantes y me tocaba irme, ahora me tocó ganar y llegar”. Schwartzman también se ha ganado el respeto de sus compañeros. Por ejemplo, el austríaco Dominic Thiem estaba enojado por haber perdido la oportunidad de levantar el segundo título de Grand Slam en Roland Garros, pero feliz de ver el éxito de su gran amigo.

“Estoy feliz por él. Lo merece. Es un logro increíble poder entrar en el Top-10 por primera vez en su carrera”, indicó Thiem. “Quizás perder frente a un amigo duele un poco menos”, resaltó. El número uno del mundo Novak Djokovic también habló sobre la labor de Schwartzman, especialmente de la disciplina y determinación en la cancha del tenista argentino. “Merece ser Top-10 y merece ganar este tipo de partidos más que muchos jugadores, porque trabaja duro. Es una gran persona. Todo el mundo quiere a Diego”, confesó el serbio después de la victoria del Peque ante Thiem. “Estoy muy feliz y orgulloso por él. Le deseo lo mejor”, dijo. Schwartzman llegó al Top 100 por primera vez el 9 de junio de 2014 y ascendió hasta el puesto 30 el 11 de septiembre de 2017. Ahora forma parte de la élite selecta de los diez mejores, pero quiere más. “Ahora quiero pelear y entrar en el Masters de Londres”, cerró.

En 2019, seis jugadores llegaron al Top 10 por primera vez, la mayor cifra desde 2006. Con la incorporación del propio Peque y Andrey Rublev en la élite, ya son tres los que lo han conseguido esta temporada. El primero fue el canadiense Denis Shapovalov tras ser semifinalista en el Masters 1000 de Roma.