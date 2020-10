En los últimos tres meses se hicieron denuncias por 443 fiestas clandestinas

En los últimos tres meses hubo cerca de 443 denuncias por fiestas clandestinas en la Ciudad, que demandaron la actuación del personal de control municipal junto a personal policial, según informaron fuentes oficiales. En ese número está la última fiesta clausurada en 51 entre 9 y 10, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La nueva denuncia de fiesta clandestina en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio fue realizada en las últimas horas. Esta vez los vecinos aseguran que en 51 entre 9 y 10 se llevaron a cabo al menos dos reuniones en el último tiempo.

Una de ellas habría sido organizada este fin de semana y la otra el 20 de septiembre, de la cual se tiene registro a través de un video. La vivienda en cuestión está ubicada a media cuadra de la casa de la vicegobernadora y, según le dijeron testigos a eldia.com, “cobraban entrada”.

“Cansada de llamar al 911, que según ellos no tienen nada que ver, mandé mensaje al número de la Municipalidad y me mandaron a llamar al 147 pero nadie contesta nada”, contó una de las lectoras que se comunicó con este diario. También aseguró que realizó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal y que la respuesta que le dieron en Control Ciudadano fue “muy lastimosa porque me dijeron que no podían bajar un patrullero y que sin orden de un fiscal no podían ingresar”.

En tanto, sostuvo que a las fiestas “las veo desde mi terraza. En la primera se veían muchas luces de colores pero en la del pasado fin de semana sólo se escuchaba música”. Además advirtió que “hoy empezaron los ensayos de nuevo” y expresó que “estamos todos los vecinos preocupados” por la situación.

DECRETO Y ORDENANZA

Las fiestas clandestinas son infraccionadas por violar el DNU 576/2020 y el artículo 45 de la Ordenanza N° 6147.

Al tomar intervención, los oficiales labran un acta de contravención correspondientes y tras tomarle los datos a todos los presentes, desarticulan la celebración.

“Venimos haciendo un gran esfuerzo como sociedad para superar esta pandemia, pero no podemos relajarnos, este tipo de reuniones sociales en donde no se toman en cuenta las medidas de protección dispuestas son las que más en riesgo nos ponen ante situaciones de contagio”, explican en la Secretaria de Control Ciudadano.

A su vez, se remarco que “por eso además de las tareas de prevención y concientización que se llevan a cabo, vamos a actuar con todo el peso de la ley, para que se comprenda la gravedad de estas acciones”; y pidió a los vecinos “que ante fiestas clandestinas llamen y denuncien”.

Las actuaciones labradas prevén sanciones económicas y penales, que van desde una multa de hasta 133 mil pesos (artículo 45 de la Ordenanza Municipal N° 6147), a la pena de prisión de entre seis meses a dos años prevista en el Artículo 205 del Código Penal, para quienes organicen o participen de este tipo de eventos.