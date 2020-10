Tensión en el campo de los Etchevehere ante una manifestación en apoyo a Grabois

El exministro de la gestión de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere dijo hoy que hace "responsable al gobernador" de Entre Ríos, Gustavo Bordet, de "cualquier consecuencia" que tenga la marcha en apoyo al Proyecto Artigas convocada para hoy en esa provincia, en el marco de la disputa que su familia mantiene por el campo Casa Nueva, en la localidad de Santa Elena.



"Hacemos responsable al gobernador (Gustavo) Bordet y al ministro (de Producción provincial, Juan José) Bahillo de cualquier consecuencia que tenga la marcha de provocación de (Juan) Grabois esta tarde", escribió el exfuncionario en su cuenta de la red social Twitter.



En este sentido, el exfuncionario sostuvo que desde "hace once días" permanecen "pacíficamente" en el acceso al campo y consideró que "su pasividad (en referencia al mandatario provincial) demuestra complicidad".



Además, en un tuit anterior, escrito más temprano, había culpado por la muerte de un carnero a las personas que, junto a su hermana, Dolores Etchevehere, permanecen en la estancia, en el marco del denominado Proyecto Artigas.



"Los inútiles de los usurpadores dejaron que se muera un carnero. No tienen derecho !!!! Es urgente que la justicia ordene el desalojo para que dejen de causar más daños !!!", publicó el ex minsitro de Agroindustria de la gestión macrista.



Así se refirió a la marcha convocada para hoy en Entre Ríos y en la Ciudad de Buenos Aires, en apoyo al Proyecto Artigas, en el marco de la disputa que mantiene la familia Etchevehere.



Bajo el lema "Yo banco el Proyecto Artigas", se convocó para hoy a partir de las 16 a los ciudadanos a que se sumen a las movilizaciones en apoyo al llamado Proyecto Artigas, tanto en Estancia Casa Nueva, en el acceso a Santa Elena, en Entre Ríos, como frente a la sede de la Sociedad Rural Argentina, ubicada en Avenida Sarmiento 2704, en el barrio porteño de Palermo.



El Proyecto Artigas es una iniciativa agroecológica que tiene tres pilares fundamentales que son justicia, verdad y reparación.



Si bien arranca con el caso Etchevehere, se busca "extenderlo con una convocatoria a los sectores despojados y humildes, a las mujeres que son oprimidas o silenciadas y a todos aquellos y aquellas que consideren que sus derechos fueron vulnerados", según señaló Dolores Etchevehere en una entrevista con Télam.



Integrado por campesinos sin tierra, militantes, técnicos y organizaciones ambientalistas, apoyados por el MTE y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el Proyecto Artigas se propone "trabajar la tierra respetando la naturaleza, sin envenenarla", amplió Dolores Etchevehere en diálogo con Télam el último fin de semana.