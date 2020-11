Tras los meses de encierro, la actividad física al aire libre vive su “temporada alta”

Mariana Zurita, Alumna de CrossFit “ El entrenamiento al aire libre no sólo es bueno para la salud sino que además uno se encuentra con gente, se vincula y se dedica un tiempo para sí mismo. Durante la pandemia había clases online, pero a mí no me daban ganas de hacer la clase sola, así que ni bien se habilitó en el exterior, me sumé al grupo”.