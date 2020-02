Trump festeja la condena de Weinstein y dice que los demócratas lo amaban

NUEVA YORK

La condena de Harvey Weinstein por agresión sexual y violación es “una gran victoria” para las mujeres, celebró ayer Donald Trump en Nueva Delhi, aunque el propio presidente de EE UU está acusado de besar, manosear y violar al menos a 16 mujeres.

“Desde el punto de vista de las mujeres creo que fue algo grande”, dijo Trump al comentar el veredicto del famoso productor de Hollywood desde India, donde realiza una visita de Estado.

“Fue una gran victoria y manda un mensaje muy fuerte”, añadió tras recordar que nunca fue “un admirador” de Weinstein, gran donante de los demócratas, que enfrenta ahora una sentencia de cinco a 29 años de prisión.

“Era una persona que no me gustaba”, aseguró Trump a periodistas en Nueva Delhi, utilizando el veredicto para atacar a los demócratas en este año electoral. “Simplemente no era su admirador. Lo conocía un poquito, no muy bien (...) Michelle Obama lo adoraba, Hillary Clinton lo adoraba. Entregó un tremendo dinero a los demócratas”, afirmó.

Al respecto, Hillary admitió que Weinstein contribuyó “a todas las campañas demócratas, las de Barack Obama, John Kerry, Al Gore”, pero señaló que “el veredicto del jurado habla por sí mismo”. “Era hora de rendir cuentas”, sostuvo.

Weinstein, de 67 años, fue hallado culpable el lunes de agresión sexual y violación, un veredicto histórico que inaugura “una nueva era” para el movimiento #MeToo al otorgarle su primera victoria en los tribunales.

El productor cuyas películas ganaron 81 premios Óscar fue declarado no culpable de los cargos más graves que lo acusaban de ser un depredador sexual, por los cuales arriesgaba una pena máxima de cadena perpetua.

Weinstein debe aguardar su sentencia del 11 de marzo en la cárcel, pero pasó la primera noche en el hospital tras quejarse de dolores en el pecho y palpitaciones.

LAS ACUSACIONES CONTRA TRUMP

Trump, de 73 años, no mencionó en ningún momento que él mismo está acusado al menos por 16 mujeres de acoso o agresión sexual, aunque nunca ha sido inculpado ante la justicia por estos hechos. La escritora estadounidense E. Jean Carroll asegura que fue violada por el presidente en un probador de la lujosa tienda Bergdorf Goodman a mediados de los años 90.

Otra mujer, Summer Zervos, una ex participante en el reality de TV “El Aprendiz”, asegura que Trump, que conducía el programa, la besó hace más de 10 años sin permiso, refregó sus genitales contra ella y le tocó un seno. Trump asegura que las denuncias de las 16 mujeres son “mentiras y tonterías”. (AFP)