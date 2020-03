La solidaridad, el primer paso que hay que dar en la lucha contra el virus

Si de una buena vez los argentinos pudiésemos comprender que las normas están para cumplirse, seguramente podríamos dar un gigantesco paso adelante en la, por ahora, desigual lucha contra el coronavirus.

Podés estar de acuerdo, o no, con las restricciones anunciadas anoche por el Presidente. Podés despotricar en las redes sociales, salir con un megáfono al balcón de tu departamento y putear a medio país, pero respetá -y cumplí- con lo que se te pide.

Si sos estudiante secundario, los 14 días que vas a estar sin ir a la escuela, no son de vacaciones. Serán, tal vez, la primera oportunidad seria en tu vida para comenzar a despuntar el buen vicio de la responsabilidad y de la solidaridad.

Como dice un joven médico español en un video que se viralizó, dejá de lado un rato tu telefonito y mirá hacia el mundo.

España, Italia, Alemania e Inglaterra, aparte de tener el mejor fútbol del mundo, son hoy el espejo en el que tenés que mirarte. ¿Vos querés ese futuro para tu ciudad, tus amigos, tus hermanos, padres y abuelos? Avivate, entonces. Respetá y cumplí con lo que se pide.

¿Cuántas veces leíste, o escuchaste que la solidaridad era una de las maravillosas cualidades de los argentinos? ¿Te acordás como reaccionó y ayudó el país cuando tu casa quedó debajo del agua en 2013? ¿No te sentiste acompañado y contenido? Bueno, esta crisis del coronavirus es una gran oportunidad para comenzar a devolver toda aquella ayuda que recibiste. Pensá que no estás solo en esa cruzada, multiplicá tu solidaridad por la de los 40 y pico de millones de los que vivimos en esta misma tierra. Vos, y solo vos, puede con su comportamiento salvar vidas, o condenarlas. Y no es joda.

Y si ya sos mayorcito, te invito a que mires un par de veces el escandaloso video del preparador físico de CUBA que atacó a los golpes al encargado de su edificio que sólo le pedía que no saliera, que respetara el periodo de aislamiento tras su viaje al exterior. ¿No te dio un poco de vergüenza ajena el comportamiento de ese cretino?

Si tuviste la suerte de tomarte tus vacaciones en el exterior, ¿qué te cuesta cumplir con la cuarentena preventiva? ¿Qué es lo que te vas a perder en catorce días de tu vida? Ojo, que tal vez lo que pierdas puede ser la vida de algún ser querido.

Seguramente muchos estarán pensando que todo esto es una exageración. Puede ser, pero a ellos habría que preguntarles cual es el basamento científico que los lleva a tal conclusión. En la vereda de enfrente, mientras tanto, los esperan con las cifras de contagiados y muertos en China, Corea del Sur, Italia, España, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. ¿Que los porcentajes son nimios? Puede ser, pero ¿para que tentar a la suerte y convertirte en un número más que engrose la fatal estadística. Suena más productivo hacer el esfuerzo para intentar mantenerse del lado de los vivos. ¿O no?

No es tan grave lo que te piden. Lavarte las manos, escapar de las concentraciones masivas, recluirte, en principio por dos semanas, y no joder al prójimo. ¿Suena desmedido? No lo parece.

La solidaridad, tal vez, sea hoy el mejor remedio contra el virus. Y ese remedio está en tus manos.