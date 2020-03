Golpeó al guardia de su edificio que lo acusó de no aislarse tras un viaje

Un vigilador privado de un edificio de Olivos fue atacado a puñetazos por un inquilino al que acusó de no cumplir con el protocolo de aislamiento ante la pandemia de coronavirus luego de haber regresado de los Estados Unidos.

La agresión quedó filmada por las cámaras de seguridad del edificio y se viralizó por las redes sociales provocando la reacción del presidente Alberto Fernández, quien pidió ser “severos” con quienes “no acepten la cuarentena”.

“Ese señor va a pagar las consecuencias de lo que ha hecho. Es un verdadero irresponsable que no puede circular. Con esos personajes tenemos que terminar, no tienen noción del daño que causan”, señaló el presidente en una entrevista radial

El hecho ocurrió cerca de las 21.20 del sábado cuando el inquilino, identificado como Miguel Ángel Paz, se presentó visiblemente molesto en la garita de vigilancia y comenzó a insultar al empleado de seguridad porque éste le había advertido que no cumplía con el aislamiento preventivo dispuesto por el Gobierno Nacional pese a haber vuelto recientemente de Estados Unidos

“La c... de tu madre, ¿vos me estás amenazando a mí?”, increpó el vecino a Gustavo Granucci, el vigilador, quien le respondió que no lo estaba “amenazando” cuando le decía que le iba a aplicar una multa.

“Vos no estás cumpliendo con el protocolo, tomatelá de acá, salí de la guardia”, le pidió el vigilador, a lo que el inquilino se rehusó y dijo: “¿Vos querés tener un problema conmigo?”

Entonces Granucci lo empujó hacia el exterior de la garita, a raíz de lo cual el inquilino le propinó al menos veinte puñetazos en la cabeza y en la espalda.

Tras la agresión, el vigilador llamó al 911 que envió una patrulla del Comando local y una ambulancia del SAME. También intervino el fiscal de turno en Vicente López, Martín Gómez, quien ordenó la aprehensión de Paz con arresto domiciliario por el delito de “lesiones” y en las próximas horas le tomará declaración indagatoria por video conferencia para preservar el cumplimiento del aislamiento.

De acuerdo con voceros judiciales pudo constatarse que el acusado llegó al país el 12 de marzo último y que hasta ayer a la tarde no presentaba síntomas de coronavirus.

Paz, que es preparador físico, se dedica a ofrecer entrenamiento personal y dar clases de pilates y yoga en gimnasios. También trabaja entrenando corredores y entre los 2010 y 2016 fue preparador físico de planteles de rugby juveniles y de primera división.