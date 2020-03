El coronavirus supera los 340 mil contagios en el mundo y supera las 14 mil muertes

El número de casos globales de coronavirus causante del COVID-19 es de más de 354 mil, mientras que los fallecimientos en el mundo ascienden a más de 14 mil.

En las últimas veinticuatro horas se experimentó un incremento de 27.100 casos, algo menor que el del viernes al sábado, cuando hubo un aumento de casi 33.000 contagios diarios, mientras que las muerte fueron hoy 1.760.

Los países afectados son ya 186 (hoy se declaró el primer positivo en Siria).

China se mantiene como el Estado más afectado en número de casos, con 81.000, aunque en la última semana la mayor parte de los nuevos contagios han sido importados y no transmitidos por vía local.

Le sigue Italia, con cerca de 60.000 casos, y en tercer lugar Estados Unidos, con unos 30.000 contagios según fuentes médicas de ese país, con lo que superaría los casi 29.000 de España.

Según las últimas cifras publicadas hoy por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las cifras aún son inferiores, aunque esa diferencia se da por un tema de región horaria.

En tanto, en Colombia -con un saldo de 23 muertos- y Estados Unidos, entre otros países, hubo motines e intentos de fuga por el temor de las poblaciones carcelarias a ser presa de la pandemia.



El gobierno de Chile resolvió establecer, a partir de esta noche, un toque de queda nocturno desde las 22 hasta las 5 de la mañana en todo el territorio nacional, iniciativa que por ahora rechazó en la Argentina el presidente Alberto Fernández.



En declaraciones a Telefe, Fernández sostuvo que hoy "no" piensa en declarar el estado de sitio ante la pandemia de coronavirus y dijo que "no quisiera llegar a eso" porque "solo hablaría muy mal de la sociedad argentina".



Del otro lado de la cordillera, el presidente Sebastián Piñera resolvió establecer esa medida extrema -que ya habían adoptado otros países de la región, entre ellos Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú- para el horario nocturno, frente a los 95 nuevos casos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número de infectados a 632.



En tanto, en Brasil, donde hoy se dio el primer caso confirmado en una favela, terminó el operativo de evacuación de los 342 pasajeros del crucero de bandera bahameña que estaba aislado desde hacía 10 días en el puerto de Recife tras la confirmación de dos casos.



A su vez, Bolivia entró en cuarentena total para prevenir más contagios con 24 casos confirmados en el país, mientras se conocen las diferentes posiciones partidarias acerca de la decisión del gobierno interino de Jeanine Áñez de postergar sin fecha fija las elecciones presidenciales previstas para el 3 de mayo próximo, que en general cuenta con consenso político.



Por otra parte, al menos 23 presos murieron y 83 resultaron heridos -además de siete efectivos penitenciarios- en la cárcel Modelo de Bogotá durante motines ocurridos anoche en varias prisiones colombianas en protesta por el hacinamiento y la falta de elementos para prevenir el contagio de coronavirus, informó hoy la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco.



En tanto, los casos confirmados de la enfermedad entre presos y trabajadores del sistema penitenciario continuaron creciendo en las últimas horas en Estados Unidos, un país que concentra un cuarto de la población carcelaria mundial, y por ahora solo tres ciudades aceptaron liberar a algunos de los vulnerables: Nueva York, Los Angeles y Cleveland.



Respecto de la decisión de extender los aislamientos obligatorios, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció hoy que el estado de alarma se extenderá 15 días más de lo previsto inicialmente, con lo que los españoles permanecerán bajo un confinamiento casi total al menos hasta el 11 de abril.



"Para vencer al virus es imprescindible seguir anticipándonos; es una medida dramática, incómoda y que está afectando por completo las vidas de todos, pero los expertos coinciden en que es una medida efectiva contra el coronavirus", subrayó Sánchez al comparecer en videoconferencia tras reunirse de forma virtual con los presidentes regionales.



Los primeros informados sobre la decisión gubernamental fueron los presidentes regionales, quienes gestionan el sistema de salud público, con quienes Sánchez mantuvo una videoconferencia para evaluar el avance de la pandemia de Covid-19, que ya contagió a 28.572 personas y causó 1.720 muertes en España.



En paralelo, a menos de una semana de haber decretado un confinamiento general para todo el país por el coronavirus, el gobierno belga adelantó hoy que esta medida debe extenderse "al menos ocho semanas más" y lo justificó por la masiva propagación de la enfermedad y la necesidad de preparar al sistema de salud.



"Queremos evitar que demasiadas personas sean hospitalizadas al mismo tiempo; lo que le pedimos a la gente no es fácil, tenemos que adaptar nuestras costumbres cotidianas, pero no hay alternativa", explicó la ministra de Salud, Maggie De Block, en una entrevista con el diario local De Zondag, citada por la agencia de noticias EFE.



Solo hoy el gobierno registró 586 nuevos casos de infectados, lo que elevó el total a 3.401. Los muertos ya alcanzaron los 75.



Menos ejecutivo, el Comité Olímpico Internacional (COI) resolvió hoy darse un plazo de cuatro semanas para decidir si puede o no mantener las fechas previstas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y, si no es así, decidir cuándo podrían realizarse, a la vista del "empeoramiento" de la crisis sanitaria mundial desencadenada por la pandemia de coronavirus.



Está previsto que los Juegos Olímpicos se efectúen del 24 de julio al 9 de agosto, seguidos dos semanas después por los Juegos Paralímpicos, del 25 de agosto al 9 de septiembre.



"La suspensión no está en la agenda", indicó el COI en un comunicado tras una reunión de su Ejecutivo encabezada por el presidente, el alemán Thomas Bach.



En Alemania, justamente, quien no recibió una buena noticia fue la canciller Angela Merkel, que deberá continuar trabajando desde su casa en cumplimiento de dos semanas de aislamiento a causa de que el médico que el viernes último la vacunó contra el estreptococo dio positivo de coronavirus.



Y seguramente la noticia habrá alarmado bastante a decenas de alemanes que ayer compartieron con Merkel el mismo espacio, dado que la canciller estuvo haciendo compras en un supermercado como una ciudadana más.



Finalmente, Italia pudo por fin dar a conocer una pequeña novedad optimista, ya que por primera vez en varios días el número de nuevos casos fue hoy 25 por ciento menor que el de ayer.



Italia anunció hoy que 651 personas con cuadros positivos de coronavirus murieron en las últimas 24 horas, aunque con casi 1.000 contagios menos de los informados entre viernes y sábado: 3.957 hoy, frente a 4.821 de ayer. Con los nuevos datos, las víctimas totales llegaron a 5.476 desde el 21 de febrero.