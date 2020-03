Por trabajar en un hospital, les niegan alojamiento a residentes argentinos en Barcelona

Carla Ghiglione (26), es licenciada en bioquímica y junto a Santiago Wooley (29), farmaceutico, está en Barcelona desde el 29 de febrero. No fueron de vacaciones sino a estudiar, a capacitarse a partir de un programa para realizar una estancia formativa de dos meses, en microbiología, biología molecular y antibióticos en el Hospital Sant Pau y el Hospital del Mar. Ambos son residentes de segundo año en el Hospital San Roque de Gonnet.

No pueden volver, tampoco pueden seguir trabajando en el hospital donde estaban haciendo la capacitación porque ante la pandemia las autoridades les cortaron el programa.

Ante la noticia trataron de apurar el regreso a la Argentina pero no fue posible. Hicieron todo lo que se les indicó en el consulado y el lunes 16 de marz, dos semanas después de haber llegado a Barcelona, les dijeron que su caso estaba en consideración. Nunca más tuvieron noticias.

Carla cuenta que no son los únicos argentinos, profesionales de la Salud varados entre España e Italia. A través de las redes sociales pudieron establecer que son alrededor de 140.

Las historias tienen la misma matriz. Viajaron a capacitarse, no de vacaciones y quieren volver a hacer la cuarentena y ponerse a trabajar en su país para sumarse a la pelea contra el virus.

A la incertidumbre de no saber cómo ni cuándo van a poder volver se agrega la urgencia económica. Carla y Santiago viajaron por las de ellos, porque así lo establecía el programa de capacitación al que aceptaron sumarse. Se pagaron todo: viaje, alojamiento y alimentación.Pero esos gastos calculados tienen un límite superado por la situación.

"Ahora estamos buscando un alojamiento más económico. Lo que pasa es que en Barcelona todo es muy caro. Están pidiendo hasta 400 euros por una habitación compartida con otras personas. Es lo que nosotros ganamos mensualmente allá", cuenta Carla.

Para colmo, de acuerdo con lo que le han relatado otros colegas en su situación, algunos enfrentan una dificultad más, impensada: "en algunos alojamientos particulares no les quieren renovar la estadía porque como saben que han ido a trabajar a hospitales tienen miedo de que lleven el virus".

"Estamos en contacto con el departamento de docencia de nuestros hospitales y desde ahí están viendo si puede conseguir que el ministerio de Salud entienda que somos profesionales que vinimos a capacitarnos en áreas que en este momento servirían mucho en Argentina.

Pero están sin respuestas. No pueden hacer nada ni allá, donde sus matrículas no tienen validez, ni acá a donde no pueden volver.