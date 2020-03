Los bancos abrirían el viernes sólo para pagar a jubilados que aún no cobraron

Las autoridades del Banco Central y otras áreas del gobierno nacional continuaron ayer con el debate, junto a integrantes del sistema financiero, sobre cómo descomprimir el aluvión en cajeros que se dio en todo el país por la superposición de pagos a jubilados y pensionados, cronograma que se complicó porque muchos de ellos no tienen operativa la tarjeta de debito para extraer el dinero de sus haberes.

Y por eso buscaban avanzar en la logística para disponer de una flexibilización en la normativa referida a la prestación de servicios bancarios, bajo el posible esquema de apertura de sucursales en un horario determinado, para permitir que los adultos mayores puedan retirar el dinero de sus haberes por ventanilla.

Si bien hasta anoche no hubo confirmación oficial, este diario puedo saber de fuentes bancarias y gremiales que las entidades que pagan jubilaciones y pensiones -tanto de las Anses como del IPS- abrirían el próximo viernes solamente para ese fin, es decir cumplir principalmente con todos aquellos beneficiarios que no cuentan todavía con la tarjeta de debito. También alcanzaría a los que cobran la Asignación Universal por Hijos (AUH) que no tengan el plástico para retirar efectivo de los cajeros.

Sin mayores precisiones oficiales aún, la apertura de las entidades bancarias para los jubilados sería durante tres horas y se extendería desde el viernes hasta completar el cronograma de pago durante los días hábiles.

Desde el Banco Provincia, un eje central en la Región no solo en el cobro de personas de la tercera edad, sino también de empleados públicos bonaerenses, EL DIA pudo saber que en paralelo aceleran una solución para jubilados y pensionados que no tienen tarjeta, muchas de las cuales ya se mandaron a imprimir y para lo que están delineando un sistema eficiente para su distribución.

Mientras, en la redacción del diario hubo muchas quejas de usuarios de la red de cajeros por faltantes de dinero, casi sin distinción de entidad, aunque se sabe que la entidad que preside Juan Cuattromo es la que tiene mayor “poder de fuego” en la Región por cantidad de sucursales y cajeros.

Así es que la confusión reinó ayer en el centro platense, entre quejas por la falta de distancia en las colas de los cajeros para sacar plata, el aluvión de gente y el faltante de dinero en algunas terminales.

Además, desde el sistema financiero le explicaron a este diario que se dio un fenómeno particular: muchas extracciones “pequeñas” de usuarios que estaban habilitados a sacar hasta $20.000 pesos de una sola vez, medida que regía únicamente para los clientes del Provincia.

OTRAS COMPLICACIONES

Claro que no sólo los jubilados tienen dificultades con el parate de la actividad bancaria. También afecta a comerciantes y a propietarios de pymes, que ven complicaciones de cajas, por estos días, para afrontar el pago de haberes a sus empleados. Mientras, hay reclamos de que los créditos que habilitó el gobierno nacional para ese objetivo todavía no termina de instrumentarse.

Días atrás la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) -entidad que agrupa a grandes empresas de servicios, shoppings e hipermercados- envió una nota al presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, advirtiendo que la apertura del clearing bancario podría provocar un “colapso de las empresas y serios problemas con el empleo” y pidió que se otorguen créditos para pagar salarios a tasa cero ante la crisis generada debido a la cuarentena por el coronavirus. “La carencia absoluta de liquidez, el rechazo de cheques diferido, las obligaciones comerciales, laborales y financieras imposibles de afrontar van a generar el colapso de estas empresas y serios problemas con el empleo”, argumentó.

También cámaras representantes de pequeños y medianos empresario pidieron a los bancos “alejar mezquindades” y otorgar de créditos a “tasas cero” para el pago de salarios.

2 MILLONES Por la falta de tarjeta de débito u otro problema en su cuenta, calculan que más de 2 millones de personas (básicamente jubilados de la Anses o beneficiarios de AUH) todavía no pudieron hacer compras ni extraer dinero de los cajeros automáticos.

650 SIN PLÁSTICO Son los jubilados y pensionados bonaerenses que cobran -de un universo de 28 mil- por ventanilla porque nunca abrieron la cuenta y no tienen tarjeta, aseguraron del IPS y prometieron que en los próximos días tendrán una solución por sus haberes.

40% DE EXTRACCIÓN Sólo durante la jornada del viernes 27, cuando se acreditaron haberes previsionales y beneficios sociales, más 170 mil personas extrajeron 1.800 millones de pesos de los cajeros de Banco Provincia y usaron el 40% del total disponible en la red.