Reclamo de deudores de créditos UVA contra los bancos por la cuota de abril

Los deudores de créditos personales UVA sumaron un nuevo capítulo en su larga disputa con el sistema financiero, a sólo un día (13 de abril) de que, para algunos, vuelvan a debitarle su cuota. Es que a muchos les siguió corriendo el débito en este plazo, pese a que existía una circular del Banco Central de la República Argentina que le ordenaba a las entidades financieras suspender los débitos entre el 1 y 12 de abril y luego darles a los clientes la posibilidad de no pagar bajo esta modalidad, que consideran coercitiva, según denuncian desde el grupo de Autoconvocados UVA Automotor La Plata.

“Este mes en plena pandemia como no entró dinero a mi cuenta me hicieron retención de haberes”

Andrea García

Pero el problema principal hoy, uno más en la larga lista de padecimientos de estos ahorristas, que hay de a miles en nuestra región y que tomaron créditos personales UVA -en general inducidos por los propios bancos, según denuncian- que padecen estos damnificados por un sistema muy polémico, es que ahora denuncian formalmente ante el Banco Central, que conduce Miguel Pesce, que hay entidades que no aplican una circular del BCRA –obligatoria para los bancos- y que se amparan en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) anterior del gobierno nacional de Alberto Fernández, que sólo se aplica a los prendarios e hipotecarios UVA, pero que dejó afuera a los que tomaron créditos personales UVA.

Así, la abogada María Isabel Lasala, vecina de la Región que encabeza el grupo de Autoconvocados, le contó a EL DIA los detalles de la presentación ante el BCRA y explicó que en nuestra Región la gran mayoría de los damnificados son empleados públicos que tomaron estos créditos en el banco Provincia, aunque también los hay en el Santander y en otros bancos privados.

“Ya me descontaron la cuota del préstamo antes de la fecha acordada. Y no solo eso...con aumento”

Carla Aguilar

La letrada explicó en su denuncia que “en mi carácter de damnificada y en representación de los damnificados de Autoconvocados UVA Automotor me presento e informo que, las entidades financieras tanto el débito directo como el débito automático en la propia entidad pueden ser reservados a solicitud de los clientes por el cliente la devolución de los fondos debe ser operada dentro de los tres días hábiles de la solicitud. No están dando debido cumplimiento a la comunicación A6949 del BCRA, en lo concerniente a los vencimientos que se produzcan entre los días del 1 al 12 de abril de 2020, que podrán ser cancelados por los clientes el día 13 de abril. Siendo que, conforme denuncias de los damnificados las cuotas con vencimiento desde el día 1º de abril del corriente, han sido debitadas por las entidades financieras, sacando la posibilidad que opten por trasladar el pago al día 13 de abril. Asimismo, no habilitaron los canales que hagan operativa la cancelación de la adhesión del débito a los haberes o tarjetas de créditos, ni que permitan la solicitud de la devolución del dinero de la cuota”.

Lasala explicó también a este medio que “quienes lograron comunicarse con un representante de las mencionadas, han obtenido respuestas tales cómo “que no podía aplicarse la Comunicación del BCRA dado que no había llegado a su sucursal”, “que al estar el dinero disponible en la cuenta implica posibilidad de pago negando la posibilidad del traslado de la cuota al final del préstamo”, en otros casos fundamentaron qué “al aplicarse el DNU 319/2020 no puede aplicarse la Comunicación A 6949 siendo contradictorios” y hay quienes no tuvieron accedo a las entidades financieras intentando con llamadas a líneas telefónicas fuera de funcionamiento, WhatsApp sin respuestas o mails con mensaje rechazado. Por los motivos anunciados los deudores de préstamos UVA automotor no están teniendo libre disponibilidad de su dinero, en un período tan difícil cómo lo es la cuarentena, y que hace a la finalidad de las medidas tomadas por el BCRA. Y en cuanto al DNU 319/2020 que manda a congelar las cuotas de abril, mayo y junio al valor de la de marzo, los damnificados denunciaron que sus cuotas llegaron con aumento”.