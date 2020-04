Enorme expectativa por el súper pozo del Cartonazo: $300.000

Desde mañana se jugará por un pozo de 300.000 pesos en el Cartonazo de EL DIA. Quedaron vacantes los 250.000 pesos que estaban en juego en la ronda que finalizó ayer y el pozo sigue creciendo, con los 50.000 pesos que se suman esta semana.

La expectativa es creciente porque el premio sigue engrosándose, semana tras semana. Ayer, tras llegar al límite de las 17, no se presentó ningún ganador y al quedar sin triunfadores la ronda el dinero quedó para el pozo acumulado.

El juego que atrapa a los lectores de EL DIA no se tomó una pausa por el coronavirus y sigue alimentando la esperanza de los lectores para quedarse con el premio que aumenta ronda tras ronda.

Participar del juego es sencillo. Mañana, con la edición impresa de EL DIA, se entregan los cupones para arrancar la nueva ronda que tendrá 300.000 pesos en juego. Y desde el sábado comenzarán a publicarse los números para cotejar con los cartones.

Los cartones y los números que se publican en la edición impresa de EL DIA, van del 00 al 89. Para transformarse en ganador hay que tener los quince aciertos.

Si al llegar al miércoles, los lectores tienen los quince aciertos, se transforman en ganadores del concurso. En caso de haber más de un ganador, se reparten el premio en partes iguales, como ocurrió en numerosas oportunidades.

Quienes tengan los quince aciertos, deben comunicarse con el diario (al 425-0101) y presentarse entre las 11 y las 17 en las oficinas de diagonal 80 N° 815/817, con el cupón ganador de la ronda.

El juego, a lo largo de su historia, ya entregó pozos de hasta 350.000 pesos, por lo cual la ronda que comienza mañana es una de las más destacadas por el premio que tiene en juego, tras haber quedado vacante en las últimas cinco semanas.

Cada jornada vacante va sumando 50.000 pesos al juego y así formaron los 300.000 pesos que estarán en juego desde mañana.

Motos, equipamiento para el hogar, bicicletas, tecnología y otras numerosas opciones más ingresan al combo del posible destino del premio, principalmente si el pozo queda para un solo ganador. Todo, por supuesto, una vez que se flexibilice la cuarentena o se levante definitivamente.

OTRA OPORTUNIDAD

Las boletas no ganadoras también tienen una segunda oportunidad. Los cupones de este mes que no tuvieron premio no hay que tirarlos. Pueden participar del sorteo del televisor LED que se pone en juego el último día hábil de cada mes.

Los lectores tienen que completar los cupones no ganadores y depositarlos en las oficinas de diagonal 80 N° 815/817. También se pueden depositar en las receptorías habilitadas, pero todo está supeditado a lo que ocurra con la cuarentena obligatoria, que hasta el momento se extiende hasta el domingo 26 de abril, para evitar la propagación del coronavirus.

Por las medidas sanitarias adoptadas, se reprogramó el sorteo del televisor que se iba a realizar el último día hábil de marzo. En este contexto, y de mantenerse la fecha del último día de abril, en el próximo sorteo podrán participar los cupones de este mes y los de marzo.