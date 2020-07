El Gobierno apura ahora la reforma en la justicia federal

En medio de las fuertes polémicas por las liberaciones en los últimos tiempos de ex funcionarios y referentes kirchneristas, y el rol que ha tomado la vicepresidenta , Cristina Kirchner, en estos temas, el presidente Alberto Fernández confirmó que esta semana enviará al Congreso el proyecto para la reforma judicial, mediante el que planteará “un reordenamiento que va mucho más allá de (los tribunales federales de) Comodoro Py” y buscará que el sistema “empiece a funcionar de otra manera”.

“Lo que he cuidado es que el criterio del juez natural no se pierda. Que nadie pierda una investigación que tiene en curso. Las reglas del debido proceso están absolutamente garantizadas. Ningún juez pierde su causa. Todos los jueces que están actuando siguen actuando. Mi mayor preocupación es que nadie diga que hacemos esto para garantizar la impunidad de ‘fulano’ o ‘mengano’. Hemos tenido todos los cuidados”, precisó durante una entrevista que brindó al diario Página 12.

El jefe de Estado sostuvo que este cambio es “tan ambicioso como necesario” porque hasta ahora el Poder Judicial “se ha exhibido ante nosotros con un funcionamiento defectuoso”.

interrogantes

Alberto Fernández ratificó que se unificarían algunos fueros, pero aclaró que “eso es una partecita de la ley” y que también “hay una serie de problemas” que se tienen que “abordar”.

Entre esos temas puso en el tapete cuestiones como: “¿la Corte Suprema está funcionando cómo debe? ¿Para funcionar mejor hay que ampliar o no hay que ampliar la cantidad de jueces? ¿Hay que dividirlos en salas? ¿Cuándo tiene que intervenir la Corte Suprema? Eso es revisar el recurso extraordinario. ¿Cómo funciona el Consejo de la Magistratura? ¿El Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa? ¿Vamos a poner el juicio por jurados una vez por todas? Todo eso va a ser objeto de análisis en un Consejo que me asesore durante 60 días”.

Mientras, anunció que a partir de esta iniciativa también se va a avanzar en la implementación del sistema acusatorio que ya rige en algunas provincias, aunque remarcó que ”hay mucho para corregir” en ese último aspecto.

“El juicio por jurados, que la Constitución dice que debe existir, ¿lo vamos a poner alguna vez en Argentina? Yo tengo opinión formada, no importa mi opinión, pero sí quiero que el Consejo se expida”, agregó.

Por último, aseguró que “revisaría” la ley del arrepentido porque “nunca” estuvo de acuerdo con esa norma, ya que ese concepto “es en el Derecho Penal el confeso”, por lo que consideró que “no hacía falta crear” otra figura legal.

Mensaje a los jueces

“Lo que hace falta son jueces que actúen con dignidad y con seriedad”, declaró Fernández, en una entrevista radial hace pocos días, en la que volvió a garantizar que en su gobierno “no va a funcionar nunca más” determinadas “lógicas”.

“Les pido a los jueces que no vuelvan a hacer lo que hicieron; no usemos la justicia para resolver problemas políticos”, dijo el Presidente.

Consultado sobre la causa por hechos de espionaje ilegal, Fernández respondió: “Veo con mucha preocupación que parece ser que se ha desbaratado una célula de espías que trabajaba con jueces y medios de comunicación, generando imputaciones falsas”.

Aseguró que “esas lógicas en la Argentina de hoy son intolerables” y “no pueden seguir ocurriendo” y planteó que, “si ese hecho fuera eventualmente cierto, hay que investigarlo garantizando todo el debido proceso que la República exige”.

“Les garantizo que conmigo eso no va a funcionar nunca más; no voy a permitir que eso ocurra; algunos jueces tienen que entender que ellos no son parte de la discusión política, que son parte de la cuestión judicial”, remarcó.

Sobre este punto graficó que los jueces “no tienen que estar todos los días en las tapas de los diarios”, sino que “tienen que hacer justicia”.

“Si quieren un ejemplo, miren cómo se trató el caso que se investiga en Dolores. Ninguno de nosotros le conocemos la cara a (juez Alejo) Ramos Padilla y miren cómo avanzó y no generó ni una sola foto de ningún imputado; así trabaja la justicia; después sacará sus conclusiones, quién es inocente, quién es culpable; no quiero que se haga hoy lo que nosotros padecimos ayer”, reflexionó.

Reiteró que los servicios de inteligencia “están para que el Estado haga inteligencia en defensa propia, no para investigar un periodista, un opositor, alguien que le cae poco simpático al Presidente o un hermano”.