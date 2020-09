La Justicia y la cuarentena, ejes de un nuevo banderazo contra el Gobierno

En menos de una semana, centenares de argentinos salieron de nuevo a las calles ayer en todo el país para protestar contra la reforma judicial -que sumó el reclamo de los tres camaristas apartados días atrás de Cómodo Py por el Senado mediante la mayoría kirchnerista antes de que se pronuncie la Corte Suprema, las restricciones que continuarán en la nueva cuarentena y las medidas económicas adoptadas por el Gobierno, en especial el dólar.

El quinto banderazo contra el Gobierno nacional -los tres primeros habían sido en fechas patrias y el último, el domingo pasado- tuvo de nuevo como epicentro el Obelisco porteño y se sumaron manifestaciones en La Plata -ver aparte-, Misiones, Neuquén, Córdoba, Bahía Blanca, Mendoza, Rosario y otras ciudades del país.

La convocatoria fue también por las redes sociales y pocos fueron los dirigentes opositores que participaron. En las calles se volvieron a destacar los colores de la bandera argentina y pancartas, la mayoría en defensa de la Justicia y contra la corrupción. El presidente, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Kirchner eran los más apuntados. Muchos acudieron a la marcha en los distintos lugares de protesta en autos a fin de mantener las medidas de distanciamiento social.

Los manifestantes autoconvocados opositores al gobierno, protestaron contra la extensión del aislamiento social y la reforma judicial emprendidas por el Ejecutivo nacional y el desplazamiento de tres jueces que investigaron causas por corrupción de la ex presidenta. También contra las medidas económicas en torno a la moneda estadounidense, apenas días después que se anunciaran nuevas restricciones para la compra del dólar ahorro. “Los políticos tienen que existir pero los que son corruptos, tienen que ir a donde corresponde”, explicó Patricio, un manifestante de 71 años que prefirió no revelar su apellido, a la agencia internacional de noticias AP. “La gente se cansó, si no hacen lo que corresponde este país se termina’’.

Patricio, autoproclamado apolítico, agregó que no es posible seguir en el país “sin justicia”.

Algunos manifestantes en el obelisco porteño portaban pancartas con frases como “Cuando la corrupción se convierte en ley, la rebelión es un deber”, “No a los jueces indignos’’ y “Justicia libre ya’’. También hubo sectores que expresaron su negacionismo respecto al coronavirus con carteles que leían “OMS miente, COVID-19 no mata’’ o “No a la vacuna obligatoria, mi cuerpo es mío lo cuido yo. El de mis hijos también”.

“Yo no soy anticuarentena, porque de hecho la estoy haciendo, pero esto me supera, estoy enfermando de estar encerrada escuchando todos los días’’ las palabras del presidente Alberto Fernández, relató a la AP una de las manifestantes, Viviana, de mediana edad, visiblemente enfadada y quien tampoco quiso revelar su apellido.

“Nos expresamos por el futuro, por la democracia, por el valor del mérito y porque somos cada día más los que pensamos que la Argentina no está condenada a la impunidad ni a la igualación hacia abajo’’, expresó en Twitter, mientras, Patricia Bullrich, presidenta del PRO y exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Bullrich publicó después una foto suya desde un auto, portando mascarilla y mostrando su participación en las marchas, bajo el hashtag “19SPorlaRepública”. Otros hashtags circulando eran “19STodosAlObelisco”, “19STodosALasCalles “, “19SqueSeVayanTodos”.

En Olivos

Muchas personas se volvieron a concentrar también en la puerta de Olivos, la residencia actual del presidente Fernández. “Sencillamente impactante el Banderazo contra el Gobierno en todo el país. Los Argentinos le decimos NO al avasallamiento a la República y NO a la Impunidad’’; y salimos en defensa de nuestras libertades y por el futuro del país que amamos...’’, tuiteó Dani Lerer publicando fotos de protestas en todo el país. Un hombre que participaba de la marcha en el Obelisco dijo: “Venimos en contra del Gobierno. La lucha es larga pero hay que seguir”.