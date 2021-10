Robaron a un intendente y denunció ataque mafioso

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, denunció ayer el hurto de su auto frente a su casa y aseguró que el hecho no se trató de un robo sino que “fue un ataque mafioso”.

En conferencia de prensa, el jefe comunal explicó que el automovil fue robado de la puerta de su domicilio. “No había en la ciudad un robo como éste desde 2011”, dijo el intendente ultra K.

Y expuso su interpretación de los hechos: “No es un robo, es un mensaje muy mafioso. Ahora creo que al auto lo están ubicando en el Conurbano bonaerense pero la última vez que se lo vio fue a la madrugada en puente La Noria. Es una persona que no es de acá” explicó en conferencia de prensa.

Luego insistió en asegurar que “no es un robo que no atenta contra la seguridad de Pehuajó, atenta contra una causa hacia mi persona. Yo les dije que iba a ser una campaña dura” lanzó aunque luego evitó hacer acusaciones: “Me parecería muy imprudente suponer cosas del prójimo” sostuvo.

“NO ME VA A AMEDRENTAR”

Además, Zurro afirmó que “no me va amedrentar, no ve a hacer bajar lo que hago, ni dejar de transitar las calles de Pehuajó. Si me quisieron mandar un mensaje mafioso les digo que lo intenten con otro. Lo tomo como un hecho complejo pero no es más que eso” dijo.

Finalmente, Pablo Zurro indicó que en las próximas horas dará a conocer algunos videos vinculados al hecho, que forman parte de la investigación.

Y agregó “Si me quisieron mandar un mensaje mafioso a mí no me afecta, lo tomo como un hecho más. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se comunicaron conmigo”.

En las últimas horas trascendió que el automóvil del jefe comunal, un Peugeot 308, era buscado en el municipio de Junín, donde habría sido visto por última vez.