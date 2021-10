"Esta gente representa a la dirigencia política de mierda que nos está gobernando"

Durante la celebración del Día de la Lealtad, llevada a cabo ayer en Plaza de Mayo, un grupo de manifestantes vandalizó el homenaje a las víctimas por COVID-19 ubicado en el monumento a Manuel Belgrano, donde se erige el mástil de la bandera argentina. En su base se ubican las piedras y los carteles que fueron colocadas por familiares de los fallecidos el 4 de septiembre pasado en la segunda "Marcha de las Piedras".

En videos que circularon vía redes sociales, se pudo observar a dos personas que arrancando los carteles y pisando las piedras del monumento. En este marco, Pablo Musse, padre de Solange, cuyo caso obtuvo mayor visibilidad, afirmó que la situación le produjo “bronca e indignación”.

Solange, de 35 años, oriunda de Alta Gracia, padeció un cáncer de mama avanzado, y tuvo que esperar hasta sus últimas horas la despedida de su papá, que nunca llegó debido a las restricciones impuestas durante la primera etapa de la cuarentena. Las autoridades provinciales le negaron a Musse el ingreso a Córdoba, y debió regresar a Neuquén. A los pocos días, su hija falleció.

“Esta gente representa la dirigencia política de mierda que nos está gobernando. No le importamos a nadie, ni los que fallecieron por COVID o sin COVID. No hay palabras. Traté de encontrarle un sentido, y no lo hay”, sostuvo en declaraciones a la prensa.

En la misma línea, Musse calificó de “hijos de puta” a las personas que vandalizaron el memorial, y manifestó que si bien se trató de un grupo reducido, “el resto que estaba ahí lo arengó”. “¿Fue un grupo chico? Sí, pero el resto aplaudía y arengaba. No fueron capaz de decir 'che no toquen eso', es una profanación”, destacó en contraposición a los argumentos esgrimidos por funcionarios de Gobierno que hablaron de "dos personas que no representan el espíritu del encuentro".

Fue el ministro del Interior, Wado De Pedro, quien sentó posición a través desde su cuenta de Twitter: "Las dos personas que arrancaron los carteles en la Plaza están equivocadas y no representan el espíritu de la convocatoria de hoy. Se vivió una hermosa jornada, llena de amor y lealtad, por eso lamento que ese hecho empañe un encuentro pacífico de miles de argentinos".

En la misma sintonía, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, manifestó: "Los hechos de vandalismo llevados adelante por dos personas, que fueron muy puntuales, ensombrecen la comunicación pública del acto pero no al acto en sí. Los repudiamos, no representan el espíritu de lo que fue el encuentro".

Por su parte, la CGT, a través de un comunicado oficial, repudió el hecho al que calificó como "actos vandálicos" y convocó a la realización de un minuto de silencio a los pies del monumento en conmemoración a las víctimas de coronavirus. "El 17 de Octubre precisamente está en las antípodas de actos como los que rechazamos porque expresa la esperanza de un Pueblo en una revolución en paz que dignifique a los excluidos y ponga en movimiento las fuerzas espirituales de millones de compatriotas para alcanzar una sociedad más justa donde el trabajo y la producción estén en el centro del modelo de país a construir y la justicia social sea la meta a alcanzar para que el conjunto de los argentinos pueda vivir y planificar junto a su familia su vida y su futuro en una comunidad solidaria", reza el comunicado.