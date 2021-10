Cristina y otro duro ataque a la oposición

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner consideró ayer “escandalosa” e “inconstitucional” a la ley aprobada por la Legislatura porteña, con la que Juntos por el Cambio amplió las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad, que ahora podrá revisar sentencias dictadas por la Justicia Nacional en cualquiera de sus fueros con sede en el distrito.

A través de un mensaje en las redes sociales, Cristina Fernández advirtió que el Gobierno de Horario Rodríguez Larreta se vale de la “mayoría automática” en el Poder Legislativo y alertó sobre la posibilidad de que el macrismo aspire a modificar la Constitución de la ciudad, en caso de triunfar en los comicios legislativos del próximo 14 de noviembre.

“¡Y ojo! Porque estos republicanos de morondanga están a un solo legislador de poder modificar la Constitución. ¿Ves para qué quieren Macri, Larreta y Vidal más legisladores? Además de sacarte la indemnización por despido quieren garantizar la impunidad de Mauricio Macri”, afirmó la titular del Senado.

En ese marco, Horacio Rodríguez Larreta le contestó a la vicepresidenta aunque buscó eludir la polémica. El alcalde porteño le dijo a este diario: “Siempre lo mismo, siempre buscando el culpable en el otro. Es una forma de ella que no comparto. Morondanga, me parece un agravio que jamás lo haría y por eso no le voy a contestar”, refirió.

Con la ley aprobada el jueves por 38 votos a favor -de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN- y 20 en contra -del Frente de Todos y la Izquierda- el oficialismo porteño consiguió modificar la norma 402 de procedimientos ante el Tribunal Superior de Justicia y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal.

En su posteo de ayer en las redes sociales, la Vicepresidenta sumó a su publicación la intervención en el Parlamento porteño de la legisladora Lucía Cámpora, quien explicó el vínculo entre la ley aprobada y la causa por la quiebra del Correo Argentino, en la que está involucrado Macri.

De hecho, en esa investigación se busca determinar si el gobierno de Cambiemos benefició a una empresa de la familia de Macri, Socma, que había sido dueña del paquete accionario de Correo Argentino S.A. y arrastraba una deuda con el Estado de 296 millones de pesos-dólares desde el 2001.

En el 2016, Socma le propuso al Gobierno macrista pagar parte de esa deuda en 15 años, una propuesta que fue rechazada por la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien consideró la oferta “ruinosa” para las arcas del Estado y entendió que, de concretarse, implicaba una quita superior al 97% de la deuda.

“Esta ley pretende que determinadas causas de interés, como también son las del fuero laboral, sean resueltas por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad que, como sabemos, tiene una mayoría macrista automática”, reflexionó la legisladora Lucía Cámpora.

Con una mirada similar, el legislador porteño Matías Barroetaveña (FdT) opinó que la Legislatura votó “seguir con la impunidad en la causa Correo”.