VIDEO. Kicillof: “Tenemos que pedir por más recursos para la Provincia”

“No nos alcanza, no para hacer todo lo que tenemos que hacer”, responde con contundencia el gobernador, Axel Kicillof, cuando se le pregunta si tiene recursos para desarrollar sus planes de recuperación de la pandemia. Y anticipa así la reedición de una histórica reivindicación bonaerense: el reclamo por los puntos de coparticipación federal.

El mandatario entiende que la provincia que gobierna tiene deudas en infraestructura, educación y seguridad, profundizadas por la crisis del coronavirus, y, en ese contexto determina: “Tenemos que luchar por más recursos para la Provincia”.

“El sector que más preocupado está es el de la clase media. Creo en el mecanismo del mercado, pero las cosas deben ser armoniosas y justas”

Al recibir a EL DIA en su despacho, Kicillof destacó la gestión de la pandemia, criticó a su antecesora, María Eugenia Vidal, y expuso los lineamientos de su gestión para los próximos dos años, los que conllevan un renovado pedido de recursos al gobierno nacional.

“Cuando llegué (a la Gobernación) no se podían pagar los sueldos. Nos dejaron una deuda extranjera de la que nadie habla porque la solucionamos con un buen acuerdo; un desastre impagable”, lanzó. Y describió: “La Provincia aporta el 40 por ciento de los impuestos y recauda el 22, es la provincia más desigual con el gobierno más pobre”.

Tras recordar la transferencia de recursos que, por decreto, realizó el presidente, Alberto Fernández, el año pasado en el marco de un aumento salarial a efectivos policiales, el Gobernador sentenció: “Un punto más es una conquista, pero no alcanza. Tenemos que luchar por más recursos”.

- ¿Cuán profundo es el daño que provocó la pandemia y por dónde se comienza esa reconstrucción?

- Todos sabemos que cuidarnos fue muy costoso para todos, fue privarse de cosas. Me trataron como a un tipo al que le gustaba cerrar: fue muy difícil esa decisión pero yo estaba asesorado por un consejo de especialistas que es el más prestigioso de la Argentina y todos decían lo mismo. El perjuicio fue económico, educativo y social, pero no quedó una persona sin atención médica en los hospitales bonaerenses. En la Provincia y en el país tuvimos una caída de la actividad económica que fue muy grande, como ocurrió en todo el mundo, sumado a las pésimas gestiones que habían hecho Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Pero hay ramas que pararon y otras que no. Al sector gastronómico es al que peor le fue y capaz que antes le iba bárbaro. Y por cuestiones aleatorias el virus pegó más en algunos lugares. El virus pegó en general pero también de manera heterogénea, en diferentes sectores. Hoy está habiendo una recuperación del empleo y la producción muy rápida.

- ¿En qué sectores?

- La recuperación del consumo está siendo muy rápida. Durante la pandemia, la producción se hizo más lenta y ahora que volvió el consumo, se incrementa la demanda. El peligro es la inflación porque cuando viene la demanda toda junta, eso se puede resolver con precio. Es un cuello de botella. El riesgo es que esto se resuelva con aumento de precios.

- ¿Cómo se resuelve?

- El Estado tiene que intervenir pero no para congelar en términos abstractos sino para ordenar. Hay mucha dispersión de precios porque la demanda es muy intensa. Hay que ordenar y hay que dar previsibilidad y certidumbre. La vacuna aparece como una base sólida para iniciar esa recuperación acompañada de las inversiones que necesitamos. Y para que le llegue a todos el Estado tiene que tener un papel ordenador, regulador, para cuidarle el bolsillo a la gente y promover que se creen los puestos de trabajo que se destruyeron. En definitiva, hay que darle certidumbre a las empresas, acompañamiento, crédito y un horizonte de crecimiento posible, pero que no apliquen aumentos desmedidos.

También con una oposición con la que se pueda dialogar para que ayuden a reconstruir lo que destruyó la pandemia. Ésta es una oposición salvaje, que se opone a todo para ganar una elección.

- ¿Lo dice por la polémica del acuerdo de precios?

- Lo que queremos es un acuerdo para que a la salida de la pandemia haya estabilidad y no carguen los problemas económicos que hubo al que más preocupado está, que hoy es la clase media. Creo en el mecanismo virtuoso del mercado, pero hay que hacer que las cosas sean armoniosas y justas. Por eso, impulsamos medidas de fomento a los sectores más golpeados, moratorias, abrimos el Banco Provincia como instrumento de crédito, impulsamos obras, como las hidráulicas que se están iniciando en La Plata y esperamos cerrar paritarias con el sector público por encima de la inflación.

- ¿Cómo se revierte el resultado de las PASO?

- Lo que hay que revertir no es el resultado electoral sino la situación que nos deja la pandemia. Yo estoy trabajando para eso. A mí la pandemia me dejó en estado de duelo, de shock y con cicatrices. Y creo que el estado de ánimo está muy moldeado por eso. Votamos en pandemia, por lo tanto, el resultado se lo atribuyo a la pandemia y a lo que la pandemia produjo. En todo el mundo los oficialismos perdieron.

- ¿Dónde estará el énfasis del presupuesto que enviará a la Legislatura?

- En la obra pública para la recuperación del empleo. Quiero que se termine la autopista Presidente Perón y la ruta 6 y conectar los puertos.

- Entre las principales preocupaciones de los bonaerenses está el tema de la inseguridad...

- A mí también me preocupa. Tuvimos una pandemia y nos encontramos a una Policía sin equipamiento, que no practicaba ni tiro. Con (el exministro Cristian) Ritondo y Vidal la Policía se autogobernaba. Compramos 2.200 patrulleros nuevos porque no había nada.

- El ministro Aníbal Fernández dio que la Policía no da abasto...

- Es cierto. Hay que ampliar la cantidad de efectivos y lo estamos haciendo. El otro día egresó una promoción de 9 mil agentes de la Vucetich y estamos convocando a otra camada, pero siendo muy exigentes con quién va a tener un arma en la calle. Hasta ahora el entrenamiento era teórico, no puede ser. La Policía bonaerense tiene un 97 por ciento de imagen negativa. Si la gente no confía en la fuerza, eso hay que transformarlo y lleva tiempo.

- Circulan rumores de renuncia del ministro Sergio Berni...

- Berni es un buen ministro, está haciendo su tarea y yo no le he pedido la renuncia.