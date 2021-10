"El dibujito se lo tiene que hacer a él": sigue el enfrentamiento público entre Aníbal y Berni

Lejos de apaciguarse, la interna declarada entre Aníbal Fernández y Sergio Berni sube cada vez más y ninguno de los dos pareciera estar dispuesto a bajarle un tono a la confrontación pública que vienen manteniendo desde hace algunos días.

"A Berni le recuerdo que yo no estaba en la gestión cuando se perdió la elección. El dibujito se lo tiene que hacer a él", fueron las palabras que el ministro de Seguridad de la Nación le dedicó hoy a su par bonaerense.

Fue una clara respuesta a lo que Berni había dicho el lunes último, en medio del desacuerdo entre ambos sobre el abordaje del llamado "conflicto mapuche", recurriendo al mensaje que Fernández le había enviado al dibujante Nik para chicanearlo. "Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión", había sostenido el ministro de Seguridad provincial y, a modo de remate, agregó: "¿Fui claro o le hago un dibujito?".

De esta manera, Berni repitió la frase que Fernández le había dedicado a Nik en el tuit donde mencionó la escuela a la que van las hijas del dibujante, quien lo consideró una "amenaza" y desató una fuerte polémica alrededor del funcionario nacional.

Ayer, Fernández había asegurado que lo tienen "sin cuidado" las críticas de Berni y afirmó que no habló con el presidente Alberto Fernández del cruce en Twitter, ya que remarcó que con el mandatario trata de "hablar de cosas serias".

Hoy sus palabras fueron en el mismo sentido al decir que "me da pena el agravio porque le tengo cariño. Su respuesta no me mueve el amperímetro", sostuvo el titular de la cartera de Seguridad de Nación.