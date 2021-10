A los 79 años murió el platense Jorge Cumbo, un referente de la música popular argentina

El vientista, compositor e improvisador Jorge Cumbo, original referente de la música popular argentina y latinoamericana, falleció a los 79 años en el Sanatorio Güemes donde estaba internado hace 20 días a causa de un cáncer.

Cumbo nació en la ciudad de La Plata, fue el primer director del Quinteto Vocal Tiempo y estuvo radicado en Barcelona entre 2004 y 2012, año en que regresó al país.

A lo largo de su vida, integró formaciones musicales como el trío Cumbo-Vitale-González, de importante repercusión en la década del 80, y duetos con Manolo Juárez y Leo Masliah; además tocó junto a figuras como Peteco Carabajal, quien tras la noticia de su partida lo definió como “un ángel atormentado y luminoso”.

Su música, que plasmó en una extensa carrera solista iniciada en 1976 -su primer trabajo discográfico se llamó “La nieve y el arco iris”, al que le siguieron otras 10 obras-, se caracterizó por combinar con soltura elementos del jazz, el folclore y la improvisación, e integrar sus aerófonos a la música electrónica en tiempo real, dejando huella en las nuevas generaciones.

Jorge Cumbo realizó estudios en la Escuela de Bellas Artes de La Plata en la Carrera de Dirección Orquestal y Coral, obtuvo la beca de la ORTF de París (Francia). Integró el grupo Los Incas/Urubamba con el que realizó presentaciones de alcance mundial junto a Paul Simon difundiendo entre otros temas “El cóndor pasa”.

Fue líder del Trío Cumbo con Gerardo Di Giusto y Ricardo Moyano. Fue un hombre reconocido por la prensa y recibió distinciones como el Premio Konex en 1995 y el Premio Discepolín, entre otros.

“Lo que hago no me parece tan extraordinario pero los comentarios que me hacen siempre son excelentes”, indicó hace unos años el artista, dueño de una personalidad singular que lo llevó a atravesar duros momentos.

“Cumbo viento, Cumbo magia, Cumbo profunda raíz y vanguardia. Estoy atravesado por su partida, igual que lo fui por su música, su capacidad de fluir con soltura entre estilos, en canciones como ‘Nada, nadita nai nai’ o huaynos que te harían jurar que creció en los andes, como ‘Huayno-T0”, expresó a Télam su colega quenista Juan Martín Medina,

“Los vientistas estábamos atentos a Cumbo: ese disco maravilloso que hizo con el Trío Cumbo/Gonzaléz/Vitale, su trabajo con Manolo Juárez, su proyecto solista con máquinas (cuando usar máquinas era una cosa de otro planeta) y muchos más”.