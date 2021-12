Docentes de más de 50 años marcharon a la SAD y denunciaron "discriminación por edad"

El reclamo que un grupo de docentes de más de 50 años -en su mayoría mujeres- comenzó a visibilizar el mes padado en La Plata, con motivo de lo que denominan como una acción de "discriminación por edad" para ejercer la profesión, prosiguió en jornada de hoy con una movilizacíon a las oficianas de la Secretaría de Asuntos Docentes (SAD), en 44 entre 4 y 5. Allí, expusieron una vez más la problemática y presentaron un petitorio para que las autoridades tomen cartas en el asunto con medidas favorables.

Como informó este medio, el problema salió a la luz cuando docentes denunciaron impedimentos desde la SAD para anotarse en los listados docentes con el fin de tomar cargos y horas. Según los manifestantes, desde el área argumentan el rechazo en base al artículo 57 del Estatuto Docente.

Acerca de esta situación, Mariana, una de las docentes afectadas por la situación y vinculadas con el reclamo, contó a EL DIA: "Soy docente, me recibo este año. No me dejan trabajar de lo que me formé por tener 51 años". Según manifestó, "hay una interpretación caprichosa o capcioso del artículo 57 del Estatuto Docente, que dice que para el ingreso a la docencia es requisito tener 50 años y 5 consecutivos de antigüedad, pero para titularizar".

"Acá, en la Secretaría de Asuntos Docentes, lo que me contestaron es que me sacaron del listado de docencia y me pusieron en otro para preceptora. Pero yo no me formé para preceptora" remarcó entre lágrimas por el calvario en la instancia de ingreso a la docencia.

La mujer lamentó que "cuando me enteré de esto, lloré. Me costó mucho sacrificio la carrera. No estudié antes porque no pude. Es durísimo. Mi situación es particular. Yo soy sostén en mi casa. Mi madre tiene alzheimer. Tuvimos Covid. Es mi único sostén".

"Me discriminan. No me dejan empezar. No tienen empatía. Recibí esto de golpe. Es muy duro para mi", protestó.

"Al criterio de la edad, se suma la cuestión de género"

Juan Manuel Fontana, profesor del Instituto Superior de Formación Docente Nº 97, quien acompañó a sus colegas en el reclamo, explicó que "esta problemática se ha venido reiterando desde hace décadas". "Cuando Mariana me lo plantea hace seis meses, la situación no se le presenta a ella solamente. Es una problemática que se ha extendido a lo largo de la Provincia", recordó.

En ese sentido, aseguró que "la Corte Suprema ha venido fallando sistemáticamente a favor de estos reclamos, dando lugar, y afirmando que el artículo 57 inciso E del Estatuto Docente es discriminatorio e inconstitucional".

Fontana explicó que "al recorrer esta situación, se vive indignación después de lo que cuesta el proceso de formación, de ilusionarse con la posibilidad de ejercer la docencia, que es algo para lo que se han venido formando".

"Al criterio edadista, o viejista, se suma también la dimensión de género", resaltó

El profesor explicó que "por el mero hecho de ser mujer, ser madres solteras, de tener que trabajar en simultaneo, y no poder atender las demandas que implica un proceso formativo, han podido tal vez, no a los 20 o a los 30, completar su formación a los 40, a los 50 años".

"El sistema, el Estatuto Docente en este caso, se vuelve excluyente, no contempla la diversidad de las trayectorias", analizó.

Respecto de la medida realizada hoy sostuvo que "vamos a presentar un petitorio en SAD esperando que sea debidamente atendido. Entendemos que esto se soluciona colectivamente. No puede ser que esto se reduzca, como dicen muchos funcionarios del SAD, a la vía judicial".