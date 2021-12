El pozo de $50.000 del Cartonazo se fue esta vez para Villa Elisa

Un lector de Villa Elisa fue el único ganador de la ronda semanal del Cartonazo, que ofrecía la posibilidad de obtener hasta 100.000 pesos. Guillermo Gastón Rodríguez, el vecino que acertó los números a lo largo de la semana, vio la lista decisiva de ayer y se presentó en la redacción del diario para chequear que estaba en lo correcto: su cupón tenía los 15 números de la suerte, que fueron saliendo con la edición impresa del diario, entre el viernes y la víspera.

De esa forma, se acreditó el monto original de 50.000 pesos. Como todos los miércoles, quienes consideren que tienen una tarjeta ganadora se pueden presentar hasta las 17. Hay que remarcar que en caso de surgir nuevos ganadores, el premio será repartido en partes iguales.

“La verdad, estoy re contento. No esperaba algo así”, dijo Rodríguez, un lector habitual del diario. Calculó que “con la plata vamos a pasar una Navidad más cómoda”. En particular, con un arbolito más cargado y expectativas nuevas para sus hijos de 15 y 17 años. El lector, poco acostumbrado al beneficio del azar, no salía de su asombro.

Según el nuevo reglamento del juego, el pozo de 50 mil pesos de esta semana podría haberse transformado en uno de 100.000. Eso sí, el ganador presentaba, junto con el cupón ganador, los que corresponden a las cuatro jugadas anteriores. Así las cosas, conviene conservar cada tarjeta aún cuando no se gana, ya que puede ser la llave que abra la chance de duplicar el pozo.

Cómo jugar

Para convertirse en ganadora o ganador del Cartonazo hay que sumar 15 aciertos . Los dígitos son entre el 00 y el 89.

El punto de partida se concreta los viernes con la entrega de la tarjeta y el juego sigue su desarrollo el sábado, domingo, lunes, martes y miércoles siguientes con la publicación de los números que los lectores deben cotejar con su cartón.

En el caso de lograr hacer match con el total de los números, el portador o la portadora de la tarjeta tiene que llamar al teléfono de EL DIA, 425-0101, comunicar que acertó los 15 números, y presentarse en la sede de la redacción del diario, diagonal 80 Nº 815, en el horario entre las 11 y las 17.

Para duplicar el pozo se deben presentar los cuatro cupones anteriores a la ronda en juego. De haber más de un ganador o una ganadora, se recuerda, el pozo será repartido de manera equitativa entre quienes completaron el cartón.

Por otra parte, según la mecánica del Cartonazo cada semana se ponen en juego 50.000 pesos. En caso de que haya pozo vacante se suma ese dinero al premio acumulado y se forma una cantidad atractiva para concretar proyectos personales o familiares vinculados al consumo, las obras o viajes, entre otros.