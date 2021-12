“Cuando arrancás y firmás un contrato, te dice que éste es el partido que tenés que ganar”

Ricardo Zielinski se muestra muy tranquilo. Con su equipo a un punto de ingresar a la Copa Libertadores, objetivo institucional, el DT reconoce la importancia del clásico que se jugará mañana en el Bosque, pero también se despega rápidamente de los antecedentes, que entiende no son suyos.

“Moviliza muchísimo. Es muy lindos jugarlos. Esperemos que hagamos un gran partido; y que no haya ningún problema. Que salga todo como corresponde, que es lo único que uno quiere”, comenzó diciendo en la conferencia de prensa brindada ayer, antes de remarcar: “Yo no vivo de historias. Las historias las hicieron otros jugadores, otro cuerpo técnico. Nosotros tenemos que jugar este partido y ser mejor que el rival”, indicó. “Y hacer un partido excelente, como tenés que hacer en los clásicos para quedártelos”, remarcó.

Así, el nacido en Lanús absorbió la presión en una semana previa en la que el único tema ha sido el enfrentamiento entre Gimnasia y Estudiantes.

“Con respecto a la presión, me parece que es algo sumamente normal que los jugadores de Estudiantes de la Plata vivan todo el año con presión; y los entrenadores lo mismo. Permanentemente vivimos presionados”, remarcó. Y está muy bien. Tenés que manejar la presión de la mejor manera. En general trato de absorber toda la presión yo para que los jugadores estén tranquilos y hagan un buen partido”, completó.

Al momento de realizar un análisis previo y de explicar cómo se vive, el ex Atlético, que ya estuvo al frente del Pincha en el pasado 0 a 0 disputado en UNO, aclaró: “Se vive como todos los clásicos. En todos los lugares es el partido del año”, sostuvo. “Cuando arrancás y firmás un contrato, el contrato te dice que es el partido que tenés que ganar. Pero yo lo tomo siempre bien”, destacó. “Dependerá de que hagamos un gran partido. Que juguemos el partido que tenemos que jugar. Y que seamos inteligentes. La historia de todos los clásicos se escriben en el que vas a jugar. El que jugó anteriormente ya está. Ya fue. Ya tiene su historia”, manifestó. “Lo que siempre veo en los jugadores de Estudiantes es que trabajan muy bien. Son profesionales. Se rompen el alma. Y que cada partido dejan lo mejor. Considero que vamos a transitar por el mismo lugar que hemos transitado durante todo el proceso mío”, completó.

Teniendo en cuenta esto, Zielinski sostuvo que no tiene sentido tomar como antecedente el cruce previo, porque se trataba de otros equipos en otros momentos.

“Con respecto al clásico anterior, me parece que Gimnasia, con la llegada de Pipo, ha tenido un mejoramiento”, indicó el DT Pincha antes de referirse a los suyos. “Nosotros estamos en un buen proceso de los últimos partidos. Creo que, al igual que todos los clásicos, va a ser un partido diferente. Y en general no miro el partido anterior porque no tiene nada que ver con el que se va a jugar. Es ese día. Esa historia que escriben los que están ahí, que son los que resuelven mejor o peor que el otro equipo”, destacó.

Precisamente, en aquel 0 a 0 el Ruso había planteado que Gimnasia había ido a UNO con una postura netamente defensiva, algo que retomó ayer.

“ No me parece mal que se defienda un equipo. Me parece que cada estrategia, el entrenador la manifiesta de acuerdo a lo que le parece correcto”, explicó. “Mis equipos siempre que van a jugar un partido lo salen a ganar. Eso no significa que el camino que elijamos sea uno u otro. Pero en general, no concibo el fútbol desde otro lugar más que el jugador salga, de local o de visitante, para ser protagonista y tener el mejor partido”, agregó. “Pero esto es fútbol y a veces uno hace un buen partido y el equipo rival lo mejora. O a veces no tiene un buen día. Es todo relativo. Por eso digo que la historia la escribe el jugador que en ese momento tiene que resolver. El equipo que es mejor ese día. No el mejor, sino el que es mejor ese día. Y permanentemente nosotros asumimos que somos un equipo con humildad, con esfuerzo. Y que cada partido lo jugamos como una final. Este partido no va a ser diferente”, aseguró.

Por último, se refirió a Pulga Rodríguez, a quien conoce de Atlético y tendrá por primera vez como rival en un clásico. “Es un crack. Es un tipo que siempre querés tenerlo adentro del equipo. Un jugador que siempre lo tenés que tener a tiro, porque es impredecible. Son de esos jugadores que cada vez hay menos. Lo quiero mucho. Lo respeto mucho. Y fundamentalmente me parece un jugador excelente”, finalizó.