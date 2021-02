Están definidos los 16 participantes de la segunda temporada de MasterChef Celebrity

Tras ir anunciándolos uno por uno, esta semana quedaron develados los 16 participantes de la segunda temporada de MasterChef Celeberity Argentina, que se verá a partir de marzo por la pantalla de Telefé.

¿Quienes son? Carmen Barbieri (que ahora deberá ser reemplazada tras haber quedado internada por coronavirus); la conductora Flavia Palmiero; el músico Juanse, ex líder de Los Ratones Paranoicos; el actor Gastón Dalmau; la humorista Dani La Chepi; la actriz Andrea Rincón; el cantante Cae; la actriz Candela Vetrano; el periodista deportivo Fernando Carlos; el actor Daniel Aráoz; la periodista y escritora María O’Donnell; el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la modelo y conductora Sol Pérez. el mediático Alex Caniggia; el ex basquetbolista Hernán "Loco" Montenegro; y la actriz y conductora Georgina Barbarrosa.

Esta segunda entrega estará conducida nuevamente por Santiago del Moro y tendrá al mismo jurado: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

En las últimas horas se filtró una imagen de la grabación del primer programa en el cual se ve a algunos de los participantes que pasaron al frente y recibieron sus delantales de manos de Claudia Villafañe –flamante ganadora–, Analía Franchín –subcampeona–, Roberto Moldavsky y El Mono de Kapanga, quienes también participaron de la exitosa edición anterior.

En cuanto al reemplazo de Carmen Barbieri, quien se encuentra internada en terapia intensiva por el coronavirus, se especula que pueda ser Federico Bal su reemplazo, quien participó de la primera temporada y que en esta será el "host" del programa en las redes sociales, tarea que tenía Flor Vigna en la edición anterior.