Moria Casán se iba a vacunar en La Plata, se armó la polémica y la diva estalló en las redes

"El viernes me voy a vacunar. Yo creo en la ciencia", había anunciado Moria Casán el domingo último, convencida de que iba a recibir la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

Sin embargo, luego de la polémica que generó su caso, el Gobierno decidió dar marcha atrás en la campaña de vacunación de figuras del mundo del espectáculo, argumentando que no tienen dosis suficientes.

Enojada, Moria decidió hacer un fuerte descargo en las redes que tituló: "Carta para: ¿algunes?". “Quiero denunciar por primera vez en más de 50 años de carrera a quienes usaron mi nombre e imagen hablando tan banalmente acerca de mi persona en una era donde el mundo está paralizado por el COVID-19″, empezó.

Y tras señalar que como ciudadana argentina siempre cumplió con sus obligaciones, destacó que su salud es primordial para continuar con su trabajo en teatro, que le da de comer a muchas familias. “Cuando me ofrecieron la vacuna yo dije que sí y pensé en mí, ni en concientizar porque eso es subjetivo, depende de la credibilidad o no hacia mi persona. Pero parecería que la tengo, si no, no estaría mi nombre todo el día en cadena nacional. Yo soy esencial. Tengo más de 70 años, porque tengo una hija y dos nietos, familia y amigos que me quieren en su vida y sobre todo porque YO amo la vida", agregó.

Además, denunció que por ser famosa hay muchos prejuicios en su contra. "En mi nombre, denuncio discriminación hacia mi persona, porque tengo salud y quiero seguir teniéndola, protegida como lo hice desde niña y porque se me trata con prejuicios. ¿Se me estigmatiza por ser famosa? ¡¡Cuánta ignorancia!! Jamás me victimicé, pero esta vez los acuso de ignorantes, prejuiciosos y de colgarse de mi fama que para ustedes no representa nada”, insistió. Y concluyó: “Si consideran que un famoso no representa nada, ¿para qué hablan y usan mi imagen?”.