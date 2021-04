Eduardo Feinmann sobre Alberto Fernández: "Este hombre no está bien"

Picante, sin anestesia y filoso como lo indica su estilo, Eduardo Feinmann se despachó con todo contra Alberto Fernández y señaló: "Este hombre no está bien".

La frase del periodista y conductor (LN+ y Rivadavia) la escribió en su cuenta de Twitter mencionando un video que muestra el discurso de ayer del presidente donde dice: "Son tiempos muy difíciles que no se resuelve haciendo política en este contexto. En este contexto tenemos que olvidarnos de la política. Tenemos que estar juntos trabajando, eso es lo que tenemos que hacer", se escuchaba decir al presidente en un primer momento, mientras que minutos después apuntó contra la anterior gestión. "Muchas de estas casas quedaron prácticamente terminada en diciembre del 2015. Me pregunto cómo alguien no las terminó. Cómo fue que alguien no pensó en la necesidad de tantos de ocupar estas casas. La verdad es que no encuentro respuestas, la única que encuentro es el odio, el odio..."

En el marco de la entrega de viviendas en el municipio bonaerense de Avellaneda, Fernández explicó que muchas casas habían quedado prácticamente terminadas en diciembre de 2015. "¿Cómo puede ser que no hayan pensado en la necesidad de tantas personas de ocuparlas?", se preguntó. "La única respuesta que encuentro es el odio; que prefieran que las casas queden vacías a que se recuerde quién las hizo", respondió.