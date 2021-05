El dólar blue volvió a empezar la semana en alza, aunque no se disparó: sumó tres pesos

La cotización del dólar oficial cerró ayer en un promedio de $ 99,21, con una suba de 31 centavos respecto del cierre del viernes, en una rueda en la que los dólares bursátiles también operaron con alzas.

Pero la nota la volvió a dar en el mercado informal, el denominado dólar blue, que marcó ayer un incremento de tres pesos respecto al viernes, en $153 por unidad. En las cuevas platenses se cotizó a 156 pesos.

Mientras, el dólar con el recargo de 30 por ciento -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 128,97 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35 por ciento sobre la compra de divisas, el valor promedio final fue de $ 163,69.

Por su parte, el valor del dólar en los mecanismos financieros para inversores más sofisticados operó con las siguientes alzas.

El denominado dólar “contado con liquidación” (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió el 0,4 por ciento, a 156,24 pesos por unidad.

Mientras, el “dólar bolsa” o “dólar MEP” -que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlo y se venden en dólares- avanzó el 0,5 por ciento, a 152,96 pesos por unidad.

Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria cerró la jornada con compras por alrededor de 110 millones de dólares.

El volumen operado en el segmento de contado U$S 239 millones, en futuros MAE se hicieron U$S 8 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 202 millones.

ACCIONES Y TÍTULOS

Mientras, el índice S&P Merval bajó ayer 0,37 por ciento, afectado por el mal rendimiento que mostraron los papeles del sector bancario, en tanto las acciones argentinas en Nueva York cayeron hasta 4,3 por ciento.

En la plaza porteña, dentro del panel líder las pérdidas fueron encabezadas por Transportadora de Gas del Norte (-2,34 por ciento); BBVA Argentina-Banco Francés (-1,86 por ciento); Grupo Financiero Valores (-1,72 por ciento); Grupo Financiero Galicia (-1,03 por ciento); y Aluar (-0,98 por ciento).

Las cuatro únicas alzas correspondieron a Transportadora de Gas del Sur (1,69 por ciento); Cresud (1,09 por ciento); Pampa Energía (0,71 por ciento); y Holcim (0,40 por ciento).

Por su parte, en Wall Street, los ADR cerraron la sesión con mayoría de descensos, entre las que se destacaron Edenor (-4,3 por ciento); BBVA Argentina (-3,1 por ciento); Globant (-2,6 por ciento); Central Puerto (-2,4 por ciento); y Grupo Financiero Galicia (-2,3 por ciento).

Las ganancias fueron registradas por Tenaris (3,3 por ciento); Irsa (2,9 por ciento); Ternium (2,6 por ciento); Telecom Argentina (1,1 por ciento); y Despegar (0,9 por ciento).

En el mercado de deuda pública, los bonos en dólares anotaron caídas de entre 15 y 30 centavos de dólar en promedio a lo largo de la curva.

La deuda en pesos, por su parte, mostró un comportamiento dispar en el tramo CER que registró bajas de hasta 1,4 por ciento, en tanto que los floaters marcaron ganancias de hasta 1,2 por ciento. Finalmente, el índice de riesgo país de Argentina subió el 0,5 por ciento, a 1.556 puntos básicos.

Granos

La cotización del maíz cortó una racha positiva que se extendió durante diez jornadas, en las que acumuló una suba de U$S 57,77, equivalente a una mejora del 25% en ese período, al retroceder hoy 1,04% y cerrar en U$S 288,27 la tonelada. Pese a la baja, el precio del maíz sigue siendo el más alto de los últimos ocho años. El contrato de mayo finalizó con una caída del 1,04% (U$S 3,05), tras alcanzar a media rueda un precio máximo de US$ 298,41 por tonelada.