Santilli lanzó su candidatura en Provincia con un acto en City Bell: "La gente no llega a fin de mes"

El vicejefe de Gobierno porteño y primer precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, lanzó hoy su candidatura con un acto en el Club Hípico de City Bell en el que instó a trabajar "para cambiar la provincia".

Después de agradecer a los dirigentes presentes, a los intendentes "por confiar y estar siempre al lado de la gente" y particularmente a Horacio Rodríguez Larreta, "mi compañero, mi amigo", Santilli señaló que "hoy los argentinos estamos viviendo un momento muy difícil, lleno de angustia, oscuridad. Siento el dolor de la gente, la bronca que todo está más caro y no se puede llegar a fin de mes".

"La angustia de haber tenido que bajar las cortinas de tu negocio, que tus hijos no están en las escuelas, el miedo de no saber si te puede pasar algo estando en tu casa o cuando salís, la impotencia de irte a dormir todas las noches sin saber qué futuro le podés dar a tus hijos", continuó.

También hizo hincapié en "el cansancio de que vale todo, donde hoy la realidad le ganó al relato", refiriéndose al oficialismo. Y desde ahí cambió la línea del mensaje: "Esta realidad la podemos cambiar. Hoy tenemos una inmensa oportunidad. Tenemos que encontrar el camino. Los argentinos estamos hartos con no poder soñar con más seguridad, más trabajo, menos pobreza. Queremos decir basta, así no, así no va más".

"Tenemos que poder cambiar esta provincia. Podemos tener una provincia mejor, podemos mejorar las escuelas, las industrias. Hoy empezamos un nuevo desafío, un camino largo y estamos preparados. Un camino en el que voy a estar junto a ustedes. Voy a recorrer cada barrio, vengo a hacer, a escuchar, a caminar, a trabajar, trabajar y trabajar", prometió, para cerrar diciendo: "Podemos cambiar la historia. Hagámoslo y hagámoslo juntos".

Del acto participaron Elisa Carrió, Horacio Rodríguez Larreta, Miguel Angel Pichetto, Patricia Bullrich, Graciela Ocaña y Jorge Macri, que fueron hablando cada uno a su turno, y el intendente Julio Garro.