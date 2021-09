Milagro en La Plata: cayó sobre su casa un montacargas de obra, le perforó el techo y casi ocasiona una tragedia

Un verdadero milagro ocurrió en las últimas horas en La Plata, luego de que una familia sufriera el impacto de un montacargas de una obra de construcción sobre el techo de su domicilio. El terrible episodio, que pudo terminar en tragedia, ocurrió en la zona de 61 entre 1 y 2.

Todo sucedió en cuestión de segundos, cuando primero se desprendió un tirante de una obra en construcción, y desde una altura de aproximadamente 10 metros, pegó de lleno en una casa vecina. "Perforó todo el techo de la cocina, cayeron ladrillos y por suerte justo en ese momento no había nadie en ese lugar", relató Ezequiel a EL DIA, angustiado por la situación que le tocó pasar.

Asimismo también cayó un montacargas que sostenía chapas, que a su vez causó daños en dos casas que estaban pegadas, y tal como se ve en las imágenes, puso en total riesgo la vida de sus ocupantes al desmoronarse parte del techo. "No se acercó nadie al momento del hecho, luego vino el encargado de la obra y sólo quiso levantar lo que estaba en el piso. Nosotros no tocamos nada ya que mañana haremos la denuncia correspondiente, ya que hoy no nos tomaron los datos", contó el damnificado.

Ante este panorama, lógicamente quedó un susto tremendo entre los ocupantes de la familia, ya que alrededor hay otras obras y según contó el hombre, no es la primera vez que sucede un hecho de estas características. Asimismo señaló que a la empresa, la denunciará por los daños sufridos.