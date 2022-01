Quien era Federico Mazzoni, el argentino asesinado en Playa del Carmen

Federico Mazzoni era oriundo de Córdoba y, como muchos argentinos, había emigrado con el sueño de una vida mejor, justamente en plena crisis del 2001.

Tenía 47 años y era gerente en Mamita’s Beach Club, un exclusivo local de Playa del Carmen. Si bien no tenía hijos ni familiares en México, quienes lo conocían aseguran que “su familia eran sus amigos”.

El bar en el que era gerente es propiedad de Jorge Marzuca, un importante empresario de la zona, y Mazzoni era el hombre de confianza del dueño. Estaba a punto a cumplir dos décadas viviendo en suelo azteca cuando lo mataron de dos disparos en la cabeza y lo dejaron tirado en el baño del bar en el que trabajaba.

Victoria, su hermana menor, aseguró que el asesinato de Federico pudo estar envuelto en un caso de narcotráfico y señaló que creen que los sicarios estaban buscando al dueño, no a Federico. “El dueño nunca daba la cara. Lo buscaban a su jefe y estaba escondido. Él no veía venir todo esto, no tenía miedo porque no andaba en nada raro”, contó la joven.

Además, opinó que Federico "tenía un puesto complicado" porque "a ese parador Mamita's iba a gente de todo tipo, iban narcotraficantes, policías, había mucho dinero de por medio".

Mazzoni fue asesinado alrededor de las 17 del martes, en el interior del club que está ubicado a dos cuadras de la tradicional Quinta Avenida. Medios locales dijeron que su cuerpo sin vida, con dos impactos de bala en la cabeza, habría sido encontrado en los baños del local.

Vale destacar que horas antes de su muerte, lo vieron hablar con dos personas. A los pocos minutos de ocurrido el crimen, una cámara de seguridad de un hotel vecino al parador captó a dos sospechosos huyendo del lugar en un jet ski.