Monto, cuotas y destinatarios: qué se sabe del nuevo bono anunciado por el Presidente

El presidente, Alberto Fernández, hizo al celebrar el día más emblemático del peronismo una férrea defensa de su gestión de Gobierno, pese a que “algunos lo están pasando mal” por la inflación, y llamó a “no claudicar” y respetar la herencia ideológica del expresidente Juan Domingo Perón y la entonces primera dama Evita.

En este marco, el jefe de Estado anunció que en los “próximos días” se otorgará un bono para “llegar a los sectores más marginados y postergados” y anticipó que se renovará la “inversión en máquinas y herramientas” para trabajadores de la economía popular, un mensaje que pareció dirigido a los piqueteros oficialistas, entre ellos, el cristinista Juan Grabois, cercano al papa Francisco.

En medio de las presiones de las organizaciones sociales, busca destinar el bono para personas sin ingresos, tras la promesa de que una parte de la recaudación alcanzada en septiembre con la liquidación del llamado dólar soja vaya destinada a este beneficio.

En principio, estaría previsto solo para personas que no tengan ningún ingreso declarado ni de carácter laboral o previsional, ni derivado de planes sociales o asignaciones como la que se abona por tener hijos a cargo. Eso reduce significativamente el alcance respecto de los pagos que involucró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en tiempos de cuarentena por el Covid-19.

Sobre el monto se aseguró que está en estudio aunque trascendió que rondaría una cifra mensual de $22.500 (en dos meses $45 mil), aunque también hay versiones de un monto más bajo, basado en la canasta de indigencia para un adulto. El Indec estimó en agosto el precio de alimentos básicos en algo más de $17.000 (sería un total de $34 mil).

Creen que se se definirá en las próximas horas. Se pagará solo por los meses de noviembre y diciembre.

el marco político

“Hoy va a haber muchas celebraciones a lo largo y ancho de la patria: recordemos lo que Perón y Evita nos dejaron, recordemos su mandato. Creo que, pese a todo lo que digo, también soy consciente de que algunos lo están pasando mal”, dijo Fernández en un acto en Cañuelas en el marco de la conmemoración del 17 de octubre. El mandatario, rodeado de, entre otros, el ministro de Economía, Sergio Massa, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseveró que su equipo trabaja “todos los días” para ver cómo “ordenar el tema inflacionario”.

Los distintos sectores políticos y sindicales del peronismo conmemoraron la fecha con múltiples convocatorias, lo que evidencia la división que vive el Frente de Todos, liderado por el presidente, Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el ministro Massa.

Ninguno de ellos acudió a los principales actos por el 17: mientras el mandatario y el ministro participaron juntos de la inauguración de una autopista en la localidad bonaerense, la también expresidenta, ausente de los actos públicos desde que el 1 de septiembre pasado salió ilesa de un atentado en su contra, no tuvo ninguna aparición pública.

El Presidente aprovechó para reiterar sus críticas a la oposición y la deuda que dejó el Gobierno de Mauricio Macri .

“Para que todo este esfuerzo que estamos haciendo no caiga en saco roto, lo que es necesario es seguir en la senda en la que estamos, no claudicar. (...) Si una sociedad se desarrolla en favor de unos pocos, eso no es una sociedad que se desarrolla, eso es una estafa”, clamó Fernández.

Si bien la economía argentina acumuló en el primer semestre del año un crecimiento del 6,5 %, el país arrastra fuertes desequilibrios como la inflación, que en septiembre llegó al 83 % interanual y que impacta en las ya altas cifras de indigencia y pobreza.