Kicillof mete presión a JxC para que vote la reforma jubilatoria del Bapro

Con duros epítetos dedicados a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, el gobernador, Axel Kicillof, envió un ultimátum a la oposición para que mañana, en la Legislatura, acompañe las modificaciones a la Ley N° 15.008, sancionada durante la administración anterior y que cambió el régimen jubilatorio que regía hasta entonces para los trabajadores del Banco Provincia (Bapro).

Para el mandatario, aquella normativa es hoy “letra muerta”. El producto de “un acto irresponsable e intempestivo del Gobierno anterior para avanzar con un ajuste contra los trabajadores del Bapro”, fustigó durante una conferencia de prensa en la Gobernación y escoltado por el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo, y el titular de la entidad bancaria, Juan Cuattromo.

“Macri, Vidal: suelten, no va más”, disparó Kicillof después de responsabilizar a ambos dirigentes como los “culpables” de “este berenjenal” por el que, según advirtió, hay 5.000 medidas cautelares a favor de los jubilados que presentaron recursos contra la inconstitucionalidad de la medida.

“Un fallo final de la Corte provocaría un costo de 48 mil millones de pesos para las arcas provinciales, o, de mantenerse la ley 15.008, impactaría en 400 mil millones de pesos sobre el patrimonio del banco”, alertó Cuattromo.

“Por eso, ni bien asumimos, nos pusimos a hacer -bajo indicación de la Suprema Corte- un proceso de reescritura de la ley para llegar a un punto de esfuerzo compartido. Realizamos reuniones y llegamos a un nuevo texto. Lo enviamos hace seis meses a la Legislatura”, contó el jefe de Estado provincial para en seguida instar a los legisladores de Juntos por el Cambio (JxC): “Necesitamos que vayan y aprueben la ley que ya discutieron y ya modificamos”.

La conferencia de Kicillof llegó después de una audiencia en la Suprema Corte bonaerense en la que, junto con el sindicato y legisladores, se discutió el proyecto que, entre otros cambios a la ley de Vidal, propone que las jubilaciones vuelvan a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese (la ley de 2017 ordena hacerlo al 70%); retomar la actualización “de acuerdo con la variación porcentual de salarios de las personas empleadas en actividad en el banco” (la norma vigente indica que ese cálculo debe hacerse según el índice de la Anses, lo que resulta menos beneficioso para el jubilado); bajar a 60 años la edad jubilatoria, en el caso de las mujeres, y mantener los 65 para los varones (hoy es de 65 para ambos); elevar el aporte jubilatorio de los empleados activos (del 14% al 16% del sueldo) y la contribución patronal del banco (del 16% al 28%).

Se trata de una contrareforma que “restituye derechos vulnerados y suma una mejora en el financiamiento de la caja para abordar el déficit (que rondaría los 25 mil millones de pesos). Los trabajadores incrementan su aporte en 2% y los pasivos, en 1,18%”, argumentó el Gobernador.

Pero las modificaciones, que el oficialismo intentó aprobar a medidados de año y con las que volvería a la carga mañana, duermen en la Legislatura por la resistencia opositora. Algo contra lo que también se despachó Kicillof: “La culpa en el origen es de Vidal, Macri y el PRO, y hoy es de Vidal, Macri y el PRO”, dijo, y arremetió: “Toda esta chantada la tenemos por una intervención política de una oposición que parece estar en campaña electoral”.

Después, volvió a apuntarle directamente al fundador del PRO y recordó, en ese sentido, una reunión en la que le pidió a su tropa diferenciarse en este tema de la UCR: “Decidieron no votar porque apareció Macri en un Zoom y se negó a que la ley se modificara por capricho y oportunismo. Pareciera que esto es una orden que llega de arriba”, deslizó Kicillof, que con su bloque de 42 diputados no llega al quórum propio (de 47) para avanzar con la reforma que impulsa. JxC tiene 41 diputados más 2 de Espacio Abierto (alineados con Gustavo Posse). El resto son bloques unipersonales (de izquierda, del peronismo y liberales).

En el PRO ya marcaron su rechazo al proyecto oficialista a través de un comunicado que el Gobernador criticó ayer. “PRO no acompaña ninguna reforma previsional irresponsable”, titularon aquel texto emitido la semana pasada y aseveraron: “Es intolerable e injusto que en una provincia donde el 45% de sus habitantes viven en la pobreza, estos estén obligados a financiar las cuentas en rojo de una caja que tiene reglas previsionales mucho más beneficiosas que las de la inmensa mayoría de los bonaerenses”.

En la Coalición Cívica difundieron ayer que “acompañan” el diálogo para “arribar a modificaciones de aquellos artículos que son objeto de controversia jurídica, como por ejemplo la movilidad jubilatoria”, pero aclararon: “No vamos a acompañar aquellas propuestas que han sido elevadas por el gobernador Axel Kicillof que avanzan en las reformas de la caja jubilatoria sobre aspectos que hoy no son objeto de controversia jurídica y que recaen sobre las espaldas de todos los bonaerenses”.

En tanto Palazzo, que hoy milita en las filas kirchneristas pero viene de la UCR, apeló a los legisladores radicales: “Les pido que reconozcan que estaban dispuestos a avanzar en una solución. No se dejen mandonear por un niño rico de Capital que se roba la pelota cuando no se hace lo que él quiere”, disparó. Pero en la UCR, si bien aceptaron las diferencias internas, anticiparon que votarán en el marco de la coalición. Con lo que no quedaría espacio para una eventual fractura opositora.

