Almacenes: los precios suben y varía la oferta

La crisis aprieta y así como se siente en la bolsa de los mandados también impacta en las estanterías de los comercios a los que se recurre cerca de casa. La suba generalizada de precios, esmerila el poder de compra, obliga a variar la oferta en almacenes y minimercados, según datos que relevan en la cámara del sector a nivel regional y Provincial. Del pan “premiun” al pyme y de la gaseosa más conocida al avance de marcas nacionales en la mesa de clase media.

En medio del escenario que se busca domar con el lanzamiento del programa Precios Justos en el país, hace pocos días, las etiquetas seguían subiendo y desde la Federación de Almaceneros de Buenos Aires (FABA) se daba cuenta del impacto en el ritmo y calidad del stockeo en los comercios. “Hay un montón de productos comestibles, tal vez de uso cotidiano en la familia, por la propaganda, porque los adoptó o porque son ricos, pero aumentaron tanto que pasaron a ser premium. El sector más castigado, el de la clase humilde. Yo tengo mi negocio en un sector de clase media y esto la está abarcando. Uno siente como empieza a caer la venta y la reposición va en función de lo que uno vende”, expuso el titular de la entidad Fernando Savore.

En términos concretos, el directivo mencionó los casos de un pan envasado de primera marca, con semillas que “hoy hay que venderlo en 940 pesos. Aumentó el mes pasado 10 por ciento y este mes 10 por ciento. Ese pan no es para cualquier bolsillo”. La clientela y con eso los almacenes “trabajamos una marca menos conocida a 390 pesos, una marca pyme que rota 5 veces más que la primera marca”.

Algo parecido, con sustitutos para una marca de yerba con presentación de medio kilo, en caja de cartón. La billetera vence a la calidad: “Por practicidad y porque es buena, la gente la consumía mucho”, dijo Savore y detalló que “hoy hay que venderla a 600 pesos. Es Premium y se vende poco”.

En ese rubro, en los almacenes también empiezan a mirar de reojo a los fideos de una marca reconocida, que “hay que vender a 300 pesos y la gente lleva otras marcas”.

Así las cosas, se registra un escenario de sustitución de productos y de marcas, donde avanzan las alternativas a las tradicionales, conocidas y de mayor calidad. Dentro del panorama generalizado también hay una especie de bisagra: “El cambio de conducta del cliente se ve a partir del día 15”, indicó Savore.

Según apuntó Savore, el cambio en la provisión también alcanza a la góndola de las galletitas de primera marca, que van hacia arriba con los precios y hacia abajo con la cantidad del envase. Una tormenta perfecta para los consumidores. “Son productos que la gente no lleva pero compramos menos cantidad”, analizó el almacenero.

Según indicó Savore, algo parecido se advierte con la bebida de mesa: “La gaseosa de primera marca era la única y en un barrio de clase media como el mío. Era la única que se vendía”, insistió, pero las cosas cambian y “hoy ganan terreno las segundas marcas” de producción nacional.

Junto con los cambios está la cantidad del stock. “En el mayorista no había casi nadie, los pocos que estábamos teníamos la carreta con muy poca compra, con la mercadería casi justa”, le contaba a este diario un almacenero en momentos en que se esperaba por la aplicación de Precios Justos.

Ante los cambios obligados, el directivo de FABA también analizó la situación del almacén: “El tema de la baja de venta no pasa tanto por si vendemos el producto de primera calidad o de marca pyme. Va en función de cómo se fue desmejorando el salario. Gracias a dios que tenemos pyme y el trabajador puede elegir”, dijo.

El eslabón mayorista

Ricardo Cuevas, almacenero de la Región y titular de la cámara que nuclea al sector en Berisso, insistió en que hasta que no haya un “verdadero compromiso” por parte de las distribuidoras mayoristas “difícilmente” se salga de esta permanente suba de precios en los alimentos.

“Necesitamos un acuerdo serio con las empresas mayoristas, ya que el 80 por ciento de donde nos proveemos los almaceneros y autoservicios es ese sector, no de manera directa con las fábricas. Y los mayoristas no quieren acceder a dejarnos un margen de ganancias de un 30 por ciento y por menos nosotros no podemos trabajar en los comercios habilitados, que pagamos luz comercial, impuestos y algunos hasta alquiler del local”, puntualizó el dirigente.

“La baja en las ventas no pasa por la calidad del producto, es en función del salario”