El estremecedor relato del docente baleado en La Loma

Aún sigue en estado de shock. El docente asaltado y baleado en una pierna en la tarde del último viernes en La Loma se encuentra en plena recuperación de la herida.

Como bien publicó este diario en su edición del sábado, el sangriento caso de inseguridad se desarrolló en diagonal 73 y 28, cuando el profesor de Lengua y Literatura Gonzalo Márquez, de 36 años, se disponía a entrar al colegio secundario ubicado a pocos pasos de allí para dar clase.

Fue en ese momento cuando se vio sorprendido y abordado por uno de los dos ladrones que llegaron a esa esquina.

“Me resistí y entonces el delincuente que se quedó arriba de la moto le ordenó al que me apuntaba `disparale, pegale un tiro’”, detalló el profesor en comunicación con este diario.

Y en su relato agregó: “Lamentablemente, le hizo caso. Me apuntó a la pierna y me pegó un balazo en el muslo derecho”.

Cabe destacar que ambos motochorros escaparon con la moto y la mochila del docente, mientras este último clamaba por ayuda a los gritos. Según contó, “por suerte la bala no afectó ningún nervio ni tampoco a un hueso”.

“ME ESTABAN ESPERANDO”

En la tranquilidad de su casa y todavía con un vendaje que tiene encima de la herida, tras la curación que le hicieron en el hospital, Márquez dijo estar convencido de que los delincuentes “me estaban esperando”.

Al respecto, sostuvo que “una vecina vio que justo cuando estaciono la moto antes de entrar al colegio, llegaron en contramano detrás mío y enseguida uno de ellos me pidió la moto y la mochila”.

Sobre el dramático instante en que fue baleado, reveló que “primero no sentí nada, pero luego vi que tenía sangre en la pierna. Grité y enseguida se acercaron algunas personas para asistirme”.

Destacó que “un hombre pidió que no me muevan y un médico que estaba ahí me hizo un torniquete. También me dieron una botella con agua y hasta me alcanzaron una gorra porque el sol pegaba fuerte”.

“ROBARON CON MI MOTO”

El profesor reveló también que “la Policía después me dijo que estos pibes, que eran menores de edad, siguieron luego robando con mi moto. No recuerdo si en el barrio Las Quintas o en La Granja”.