La vuelta del barbijo: en qué casos conviene ponérselo

Cuando en septiembre pasado una resolución del Ministerio de Salud estableció que el uso de barbijo ya no era obligatorio como medida de prevención contra el Covid, gran parte de la población no tardó en deshacerse de ellos con la esperanza de no tener que usarlos nunca más. Tres meses más tarde, frente a un nuevo aumento en los contagios de coronavirus, cada vez son más los infectólogos que recomiendan sin embargo volver a ponérselo.

Aun cuando la situación epidemiológica en el país dista de alcanzar niveles preocupantes, lo cierto es que los contagios han vuelto a crecer en forma exponencial. Este domingo, la cifra de casos confirmados de coronavirus (12.609) casi cuadriplicó la registrada la semana anterior (3.323) y los especialistas prevén que las cifras seguirán en aumento a lo largo de este mes.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias nacionales han vuelto a recomendar el uso de barbijos, “sobre todo entre personas de riesgo”; y el gobierno bonaerense volvió a establecerlo como obligatorio en los centros de salud para personal de la salud, pacientes y familiares.

Si bien los expertos coinciden en que ni la cantidad ni la gravedad de los contagios que se registran por el momento constituyen una situación alarmante, muchos consideran que dada la circulación del virus es recomendable volver a usar barbijos para reducir las chances de contraer Covid y frenar su propagación.

Aunque ya no es obligatorio, el uso de barbijo “nunca dejó de estar recomendado, sobre todo para personas de riesgo”, resaltó la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien enfatizó la importancia de colocárselo en espacios con poca ventilación”.

También las autoridades sanitarias porteñas han vuelto a recomendar su uso “en espacios cerrados, sobre todo mal ventilados, en donde la persona puede permanecer un tiempo prolongado, al igual que en aquellos grupos de edad que presentan un mayor riesgo de contraer coronavirus u otros virus respiratorios”.

Para evitar que los contagios sigan multiplicándose, también se está insistiendo en el uso de tapabocas en aquellas personas que presentan síntomas compatibles con Covid y tienen que salir de su casa para realizar alguna actividad.

El uso de barbijo “nunca dejó de estar recomendado, sobre todo para personas de mayor riesgo”

“La gente que tiene el más mínimo síntoma, sea lo que sea, debería usar barbijo cuando esté con otras personas”, afirma el médico infectólogo y miembro de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología Francisco Nacinovich, para quien “sería prudente insistir en el uso del barbijo en el contexto actual”.

A entender del especialista, “ sería interesante que (el uso de barbijo) no sea una recomendación porque eso deja abierta la voluntad personal y no es fácil persuadir a la gente, que ya está muy cansada, que lo use. Pero antes de llegar a eventuales restricciones, que no creo que hagan falta, me parece que sería importante incorporar esas medidas de cuidado que tanto nos ayudaron”, sostiene Nacinovich.

Aunque reconoce no estar seguro de si el uso de tapabocas debería volver a ser obligatorio en el contexto actual, el médico infectólogo Lautaro De Vedia considera sin embargo que “sí vale la pena la recomendación cuando se reúnan grupos de personas en espacios pequeños en los que no se pueda garantizar una buena ventilación o una distancia social mayor a dos metros”.

LO QUE RECOMIENDA LA OMS

En un escenario global donde el Covid registra por estos días un aumento en ciertas regiones, los equipos de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitieron una recomendación para que no se abandone el uso de barbijo , especialmente en ciertas situaciones donde el riesgo de contagio es mayor.

Entre esas situaciones el organismo internacional incluye la permanencia en entornos interiores en los que se sabe que la ventilación es deficiente o no puede evaluarse, o el sistema de ventilación no se mantiene adecuadamente, independientemente de que se pueda mantener un distanciamiento físico mínimo de un metro.

La recomendación también abarca lugares cerrados con ventilación suficiente en los que no se pueda mantener un distanciamiento físico mínimo de un metro.

“En los entornos en los que haya transmisión comunitaria o en conglomerados del SARS-CoV-2, con independencia del estado de vacunación o de si ya se ha pasado la infección, se recomienda que la población utilice mascarillas bien ajustadas que cubran la nariz y la boca cuando se interactúe con personas que no son miembros de su hogar”, recomienda la OMS.