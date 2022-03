Precios máximos, retenciones y subsidios, el plan que prepara el Gobierno para la "guerra contra la inflación"

"El viernes empieza la guerra contra la inflación en la Argentina", anticipó el presidente Alberto Fernández durante acto en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó ayer que la inflación en febrero de 2022 alcanzó el 4,7%, una suba respecto a la de enero pasado, cuando la medición del organismo arrojó un alza de 3,9%.

La parte más dramática es que el rubro Alimentos y Bebidas registró subas del 7,5% a nivel general en todo el país, cifra que asciende a 8,6% en la provincia de Buenos Aires.

La idea sería crear con fondos públicos un fideicomiso para subsidiar la harina para entregar a los panaderos, según anticipó el diario Ámbito Financiero. De esta manera, las panaderías que accedan a la bolsa de harina subsidiada se comprometieron con el Gabinete a vender el kilo de pan a precios populares: en torno a $240, en vez de los $300 actuales.

Además, no se descarta que se establezcan precios fijos para ciertos productos de la canasta familiar como fideos y harina. Asimismo, se está estudiando cómo regular algunos precios de productos frescos, que experimentaron subas de hasta 70% en los últimos meses.

Al mismo tiempo, el Gobierno tiene listo el decreto para subir el viernes las retenciones a la harina y aceite de soja de 31% a 33%. Este sería publicado junto al paquete de medidas y saldría junto a un paquete de medidas antiinflacionarias, anticipó El Cronista.

La idea es que la suba sea "temporal" como "suspensión de la baja de un derecho otorgado en el 2020", explicaron al matutino económico. El detalle responde a que el Poder Ejecutivo no puede subir las retenciones a los subproductos de soja porque el 31 de diciembre vencieron las facultades de la ley de Solidaridad Social 27.541 que se lo permitían.

"HAY QUE IR A UN PLAN ANTIINFLACIONARIO"

De hecho, el diputado nacional Daniel Arroyo (Frente de Todos-Buenos Aires) afirmó hoy que es necesario "ir rápidamente a un plan antiinflacionario", con un conjunto de medidas macroeconómicas destinadas a que los alimentos "sean accesibles".

"No es posible seguir con 50% de inflación, no hay situación social que pueda sostenerse en ese contexto, mi opinión es que hay que ir rápidamente a un plan antiinflacionario, no de manera gradual, sino rápidamente", señaló Arroyo.

Se refirió a "un plan antiinflacionario que desenganche precios internos de precios internacionales, que un conjunto de alimentos sean accesibles", y "crear un sistema de créditos no bancario a tasa de 3% anual para desendeudar a las familias, fortalecer los mercados de cercanías".

Apuntó a que se "desenganche los precios internos de los precios internacionales de los alimentos; está claro que por la guerra aumenta el precio de los alimentos, eso le conviene Argentina porque vende alimentos y le entran dólares pero nosotros vivimos en pesos".

"Si el pan está a 300, la leche a 120 y el kilo de asado a 1.000 pesos, no hay manera de sostener esto", agregó.

ESTAMOS PREOCUPADOS

El diputado Carlos Heller (Frente de Todos) afirmó este miércoles que en el Gobierno están "preocupados por la inflación", y llamó a esperar el paquete de medidas que el presidente Alberto Fernández va a anunciar para "revertir esta situación".

"Estamos todos preocupados por la inflación y muy inquietos. Yo esperaría a esto que el Presidente anunció a modo de titulo respecto a un paquete de medidas que pongan freno y reviertan esta situación", afirmó el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja