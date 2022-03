Otra vez el luto por los siniestros viales: murieron dos hombres

La inseguridad vial existente desde hace largos años en nuestra ciudad, volvió a plasmarse de manera fatal y terminó ayer la vida de un muchacho de 25 años y un hombre que, al cierre de esta edición, no había sido identificado. Voceros oficiales indicaron que se trata de Ezequiel Alexis Barrios, quien el viernes -en un horario que no trascendió- circulaba en su moto marca Janshe de 125 cilindradas, cuando al llegar a la esquina de 14 y 37, por causas que se investigan, fue atropellado por el conductor de un Volkswagen Suran que coincidió en pasar por el lugar.

Con la premura del caso, testigos del accidente se comunicaron de inmediato con el 911 y se solicitó además la presencia de una ambulancia del SAME. Los emergentólogos arribaron a la escena minutos después y constataron la complejidad del cuadro de salud de Barrios, por lo que rápidamente lo trasladaron al hospital San Martín.

En este centro asistencial los médicos realizaron denodados esfuerzos por salvarle la vida, pero sin embargo, las gravísimas heridas sufridas por el joven derivaron en su deceso en la mañana de ayer.

Tras los peritajes de rigor que llevaron a cabo el mismo viernes en la esquina del accidente, para establecer la mecánica del episodio, ahora los investigadores procuran nutrirse además de imágenes que puedan haber registrado cámaras de seguridad del lugar.

Por lo pronto, en la comisaría Segunda la causa que se había caratulado como “lesiones culposas”, fue recaratulada como “homicidio culposo”. Y se informó que quedó como imputado un joven de 22 años y oriundo de Ensenada. Interviene la UFI Nº 12, con conocimiento del Juzgado de Garantías Nº 2, en ambos casos pertenecientes al Departamento Judicial La Plata.

En cuanto al infortunado motociclista, los mismos voceros consignaron que residía en el barrio Norte platense, a muy pocas cuadras de donde ocurrió el luctuoso accidente vial.

Por eso ayer ese vecindario quedó conmocionado al enterarse sobre el trágico desenlace de aquella colisión entre ambos rodados.

Por otro lado, en el kilómetro 43 de la ruta 36, un hombre fue arrollado por una camioneta y murió en el acto.

En tanto, otro accidente vial que se produjo en la mañana de ayer en el barrio El Mondongo, cerca estuvo de haber dejado también un saldo trágico.

Por circunstancias que la Policía procura establecer, apoyándose en una pesquisa que incluye peritajes, grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de testigos, un ciclista de 30 años fue atropellado en diagonal 79 y 64 por un hombre que manejaba un auto Renault Twingo.

Una cámara de seguridad del lugar permitió establecer que el grave incidente ocurrió “a las 8 y 37 minutos”.

La escena estremeció a quienes la presenciaron, por cuanto quien viajaba en el rodado de menor porte voló espectacularmente y cayó sobre el pavimento a algunos metros.

Sin embargo, este ciclista, Leandro Castillo, ayer confirmó ante este diario que en ningún momento perdió la consciencia, pese a los múltiples golpes que sufrió en diversas partes del cuerpo tras el violento impacto.

“GRACIAS A DIOS LA PUEDO CONTAR”

En diálogo telefónico desde su casa en el barrio berissense de La Franja, Leandro inició su relato exclamando “gracias a Dios la puedo contar”, en alusión a la colisión que bien pudo haber terminado de la peor manera para él.

Consultado sobre cómo se originó el accidente, sostuvo que “volvía en bicicleta de trabajar en un hotel céntrico de La Plata, para ir hasta mi casa, y mientras realizaba el recorrido de siempre, tomando por diagonal 79, cuando al llegar a calle 64 el que conducía un Renault Twingo me quiso pasar y terminó embistiéndome”.

Al margen de que se haya tratado de una maniobra riesgosa, lo que más bronca despertó en este ciclista fue que quien iba al volante del Twingo “no frenó y además siguió de largo, sin preocuparse por lo que me hubiese pasado”.

Pero se siente tranquilo en cuanto a que su versión sobre este accidente, está respaldada por imágenes captadas por cámaras de seguridad publicas y de particulares.

“Tengo la grabación que me dieron en una casa del lugar y tengo entendido que también hay filmaciones de cámaras de seguridad municipales”, reveló Leandro.

Teniendo en cuenta ello, el ciclista denunció que el conductor del Twingo “venía zigzagueando y no sé si no me vio o si se encontraba a lo mejor conduciendo en estado de ebriedad”.

Al preguntársele si le habían quedado secuelas físicas del fuerte encontronazo en dicha esquina, respondió que “en el lugar me atendió el SAME, por suerte no fue necesario que me lleven a un hospital, pero estoy con dolores en la espalda, en la cintura y en una pierna”.

Y lamentó que “mi bicicleta no sirve más”.