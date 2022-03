¿Juntos por el Fondo?: tensión opositora por el acuerdo

Juntos por el Cambio intentará definir hoy qué postura llevará al Congreso de cara al proyecto que incluye el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en medio de fuertes tensiones internas entre los socios de la coalición.

Ayer, por caso, el ala dura del PRO lanzó un muy duro documento en el que cuestiona los términos del cierre con el Fondo y sus implicancias, en tanto el jefe del radicalismo, Gerardo Morales, volvió a expresar su posición favorable a votar el acuerdo para acompañar a un sector del oficialismo.

Hoy por la tarde, los popes de Juntos por el Cambio intentarán acordar una posición ya que mañana comienza el debate en el ámbito parlamentario. La expectativa del Gobierno es que el acuerdo pueda ser refrendado en la Cámara de Diputados entre el jueves y el viernes próximos.

En ese marco, trascendió ayer que el ala más dura del PRO llevará a esa reunión un crítico documento sobre el proyecto de acuerdo. “Es una bomba de tiempo que explotará en la cara del próximo gobierno”, se advierte. También, que la deuda crecerá a más de 90.000 millones de dólares y que el peso del ajuste recaerá sobre el sector privado.

“No puede convertirse en un ‘cheque en blanco’ para un gobierno que ha dado muestras innumerables de su desprecio por el valor de la palabra”, señala el borrador. Y añade que “no se puede avalar con el voto una nueva crisis inflacionaria, ni un futuro default de la deuda doméstica, ni la continuidad de las políticas que nos depositaron en una larga estanflación y contra las cuales venimos batallando hace años”.

Para el ala dura del PRO, el acuerdo posterga las reformas estructurales que el país necesita y mantiene inalterado “el corazón de la política económica kirchnerista”: el cepo cambiario, las retenciones y trabas a la exportación, los altos impuestos y las regulaciones anti-empleo y anti-inversión.

“El acuerdo le pide un esfuerzo a los argentinos mediante la suba de tarifas mientras el gobierno dilapida 700 millones de dólares al año en Aerolíneas Argentinas para subsidiar pasajes al exterior y mientras asistimos un ‘festival’ de nuevos cargos políticos en el Estado que ya superan las 150.000 designaciones en dos años de gobierno”, sentencian.

Por otra parte, ponen en foco otra cuestión. Y sostienen que “dos tercios de la corrección fiscal que se necesita para llegar al equilibrio fiscal primario deberán ser ejecutados por la próxima administración”. Señalan que entre 2022 y 2023 se propone una reducción del déficit fiscal de 1,1% del PIB mientras que en los primeros dos años del próximo gobierno se duplica la exigencia, con una reducción del déficit de 1,9% del PIB en 2024 y 2025.

Y concluyen que si bien el acuerdo con el FMI evitaría el default, deja sentadas las bases para una “crisis futura”. Según los parámetros del nuevo programa, aseguran que los vencimientos de deuda en pesos en el mercado local pasarán del equivalente de 45.000 millones de dólares de 2021 (9,4% del PIB) a 105.000 millones de dólares en 2024 (16,5% del PIB).

“Sin un programa de crecimiento para cambiar el modelo kirchnerista y sin un plan de estabilización, la economía seguirá en caída, la inflación en ascenso y el sector privado cargando con el mayor peso del ajuste. El gobierno festeja que no habrá ajuste fiscal pero omite decir que se financiará con más ajuste del sector privado”, concluyen.

Algunos sectores -más ligados a la Coalición Cívica y a los gobernadores- están convencidos de que garantizar que el país no caiga en default debe ser la prioridad, pero otros consideran que no pueden avalar algo que parte del propio oficialismo no está dispuesto a acompañar.

En ese marco, el radical Gerardo Morales se pronunció por aprobar el proyecto. “No hay que impedirle al gobierno que tenga la ley, primero vamos a dar quórum y después estamos en condiciones de votar a favor y con respecto al artículo que tiene que ver con las condiciones que negoció el gobierno tenemos que ver la forma de votarlo y que no se caiga el acuerdo porque cuando la economía se complica pagan los platos rotos el pueblo”, explicó.

En tanto, el diputado nacional Mario Negri agregó que “vamos a ver mañana (por hoy) qué decisión podemos aproximar para estar juntos; nosotros a priori vamos a estar para cada sesión, porque lo que queda claro es la fractura expuesta del bloque oficialista”.

“Nadie sabe nunca cuántos son como son y eso no es una incidencia menor en el análisis que tengamos que tener presente”, indicó Negri.

Ayer en Mendoza, en el marco de la Fiesta de la Vendimia, se generó una mini cumbre opositora de la que participaron además de Morales y Negri, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, los senadores Martín Lousteau y Carolina Losada, el diputado Facundo Manes, y el ex ministro del Interior y economista Rogelio Frigerio.

Hoy por la tarde, Juntos por el Cambio buscará sintetizar una postura.