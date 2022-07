Reino Unido “al horno”: alerta roja por el calor extremo

LONDRES

Millones de personas en Gran Bretaña se quedaron en sus casas o buscaron algo de sombra ayer debido a la primera alerta roja por calor extremo en el país, que las autoridades lanzaron debido a un tiempo cálido y seco que ha abrasado la Europa continental durante la última semana y que se desplaza hacia el norte, afectando desplazamientos, atención médica y clases escolares.

Las alertas abarcan gran parte de Inglaterra y se mantendrán hasta hoy martes, cuando se pronostica que la temperatura alcance los 40º C por primera vez, lo que supone un riesgo de enfermedad grave e incluso muerte entre la población sana, de acuerdo con Met Office, la Oficina de Meteorología de Gran Bretaña.

La temperatura más alta registrada en Gran Bretaña es de 38,7° C, un récord establecido en 2019. El país no está preparado para lidiar con ese calor, y la mayoría de los hogares, escuelas y pequeñas empresas en Gran Bretaña no cuentan con aire acondicionado.

Los Kew Gardens (jardín botánico) de Londres alcanzaron los 37,5° C a las 15 y la Met Office indicó que Gales registró provisionalmente su temperatura más alta: 35,3° C en Gogerddan, en la costa oeste.

MORIR BUSCANDO FRESCO

Se informó que al menos cuatro personas murieron ahogadas en ríos, lagos y embalses del Reino Unido cuando intentaban refrescarse.

Se espera que los termómetros suban aún más en la jornada de hoy con marcas por encima de los 40º C, cuando el aire cálido se extienda hacia el norte, según indicó la directora ejecutiva de la Met Office, Penélope Endersby. Las advertencias por calor extremo van desde Londres, en el sur, a Manchester y Leeds, en el norte.

El calor viene azotando el sur de Europa desde la semana pasada y ha desatado incendios en España, Portugal y Francia. Se han reportado cerca de 600 muertes asociadas al calor en España y Portugal, donde la semana pasada se alcanzaron los 47° C.

Los expertos en clima advierten que el calentamiento global ha aumentado la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, y los estudios muestran que la probabilidad de que las temperaturas en el Reino Unido lleguen a 40º C es ahora 10 veces mayor que en la era preindustrial. La sequía y las olas de calor asociadas al cambio climático también han hecho más difícil combatir los incendios.

Las autoridades en la región de Gironda, en el sur de Francia, anunciaron planes para evacuar a 3.500 personas más de poblaciones amenazadas por el fuego. Más de 1.500 bomberos y aviones que descargaban agua intentaban sofocar la víspera las llamas en los secos pinares de la zona.

Francia registró la “jornada más calurosa” de la actual ola, que dejó varios récords de temperatura en localidades del oeste como Brest (39,3º C) o Nantes (42º C), de acuerdo al servicio de meteorología Météo-France.

En Gran Bretaña, los operadores ferroviarios pidieron a los usuarios que no viajen si no es absolutamente necesario porque probablemente el calor deformará las vías y afectará el suministro energético, lo que producirá retrasos severos. Algunas rutas funcionaban a velocidad reducida o se cerraron por completo desde la media tarde, cuando se esperaban los picos máximos de temperatura.

También fueron canceladas algunas citas médicas para aliviar la presión sobre el servicio de salud. Aunque algunas escuelas permanecieron cerradas, otras habilitaron piscinas poco profundas y rociadores de agua para ayudar a refrescar a los niños. La mayoría de las escuelas británicas aún no ha realizado el cierre correspondiente al verano boreal.

El calor extremo incluso llevó al Parlamento inglés a relajar su estricto código de vestimenta. El presidente de la Cámara de los Comunes dijo que los legisladores hombres podrán prescindir de chaquetas y corbatas durante la semana.

Las altas temperaturas resultan aún más impactantes dado que Gran Bretaña suele tener temperaturas muy moderadas en verano. En todo el Reino Unido, las temperaturas medias de julio oscilan entre un máximo diario de 21° C y las mínimas de 12° C.

En estos días, no hay alivio por el calor durante la noche, ya que las temperaturas en esos horarios no bajan de 29º C, por ejemplo en Londres.

La Comisión Europea, en este contexto, indicó que casi la mitad del territorio de la Unión Europea (UE) se encuentra “en riesgo” de sequía por una falta prolongada de precipitaciones. (AFP y AP)