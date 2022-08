Tarifazo energético para ajustar cuentas públicas

En un claro contraste con la política energética de los anteriores gobiernos kirchneristas y de la que aplicó hasta ahora el del presidente Alberto Fernández, la nueva secretaria de Energía, Flavia Royón, enfatizó la importancia del ahorro y la eficiencia energética, aunque se cuidó de dar demasiados detalles sobre los aumentos de tarifas que –dijo- se conocerán “los próximos días, no tiene que pasar de la semana que viene”.

La funcionaria señaló que quienes no se anotaron y son de alto poder adquisitivo (más de $ 365.000 de ingreso del hogar) tendrás una actualización en tres tramos. “El primer tramo va a ser, si uno quiere, el más importante. Las últimas dos cuotas, por decirlo de alguna manera, van a ser menores”, señaló.

Consultada sobre los valores que tendrían las nuevas facturas, dijo que “depende de los consumos de cada uno”, aunque los montos de aumento –arriesgó- pueden ir de $ 1.200 a 4.000 o 5.000 pesos”.

“Si no reducimos el déficit (fiscal, que en gran medida se debe a los subsidios a la energía), se termina en el impuesto más injusto de todos, que es la inflación”, dijo la integrante del equipo económico que encabeza Sergio Massa y exsecretaria de Energía y Minería de Salta.

“Queremos que el sistema sea más justo y que de hablar de subsidios pasemos a hablar de eficiencia, no solo en el consumidor, en las casas, que concienticemos que la energía es un bien preciado, que hay que cuidarlo”, dijo la funcionaria en una entrevista por radio Mitre, e insistió en que “la agenda de eficiencia energética” debe aplicarse “tanto en la oferta como en la demanda”.

El énfasis de la flamante secretaria es el exacto opuesto de los gobiernos de Cristina Fernández, quien se jactaba del alto consumo de energía residencial. “¿Saben cuántos barriles por cabeza, por cabecita de argentino consumimos en la Argentina? 2,53 barriles de petróleo anuales. ¿Saben cuánto consume Brasil per cápita barriles por año? 0,59; Chile, 0,89 y Brasil 0,92. O sea, que en la Argentina, per cápita en consumo energético, por así decirlo, consumimos 329% más que Brasil, 184% más que Chile y 174% más que Uruguay”, subrayaba en 2013 la entonces presidente en un discurso en Río Gallegos, al cotejar el consumo energético argentino contra países de PBI per cápita similar, uno de clima comparable, como Chile, dada la extensa frontera longitudinal, y otro como Brasil, de un desarrollo y un tamaño industrial muy superior al de la Argentina, según Infobae.

Ahora, sin embargo, ante el déficit energético, el creciente costo fiscal en subsidios y la importación de combustibles, que presiona sobre las escasísimas reservas del Banco Central y genera expectativas de devaluación, el equipo económico que encabeza Massa enfatiza las virtudes del ahorro y la eficiencia energéticas.

Royón dijo sentirse halagada por la “visión federal” de Massa al designarla y que está trabajando en “muchos temas pendientes” junto a los equipos técnicos del área energética. Destacó la reglamentación del decreto del régimen de acceso a divisas para la producción incremental de petróleo y gas, que estaba pendiente desde febrero, y sobre la segmentación de tarifas eléctricas y gasíferas dijo que los detalles se conocerán “los próximos días, no tiene que pasar de la semana que viene”.

“Estamos trabajando contrarreloj, la expectativa era hacerlo este jueves, pero no es un tema sencillo, la base de datos es importante y la premisa es que esta es una actualización de tarifas para quien realmente la pueda afrontar”, explicó Royón.